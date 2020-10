5% aanvragers NOW-regeling heeft definitief omzetverlies gemeld

Zo’n 7.500 van de 140.000 bedrijven die gebruikt hebben gemaakt van de eerste NOW-regeling hebben hun definitieve omzetverlies aan het UWV gemeld. Dat accountants of boekhouders nog naar de cijfers moeten kijken, is volgens het UWV een van de redenen voor het relatief lage aantal bedrijven dat de cijfers heeft aangeleverd.

Dit meldt NU.nl.

De NOW is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. In het voorjaar startte de eerste aanvraagperiode van de NOW. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode voor een tegemoetkoming NOW is inmiddels gesloten. De derde aanvraagperiode start naar verwachting vanaf half november. Daarna volgen nog een vierde en vijfde aanvraagperiode.

Bedrijven ontvangen eerst een voorschot

Bedrijven die een tegemoetkoming NOW hebben aangevraagd, krijgen eerst een voorschot. Het UWV berekent de definitieve tegemoetkoming als het werkelijke omzetverlies bekend is. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen bedrijven de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode. Inmiddels hebben zo’n 7.500 van de 140.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW dit gedaan. Dit is een relatief laag aantal. Volgens het UWV komt dat onder meer doordat werkgevers die veel subsidie ontvingen een boekhouder of accountant naar de cijfers moeten laten kijken. ‘Dit kost uiteraard extra tijd. Ook zijn er bedrijven die wachten tot ze hun jaarcijfers hebben, om dan alles tegelijkertijd naar de accountant te sturen,‘ zo vertelt een woordvoerder van de uitkeringsinstantie aan NU.nl.

Accountantsverklaring of derdenverklaring?

Of een bedrijf een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met de aanvraag definitieve berekening NOW hangt af van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of het bedrijf een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan. Een accountantsverklaring is verplicht:

bij een voorschot van € 100.000 of meer;

bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot);

voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;

bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig.

Een derdenverklaring is verplicht:

bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000;

bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Bedrijven hebben tot en met 29 juni 2021 de tijd om een accountantsverklaring op te sturen voor de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. De derdenverklaring moet het UWV uiterlijk 23 maart 2021 binnen hebben. De uitkeringsinstantie verwacht vanaf eind november de eerste bedrijven te informeren over het daadwerkelijke subsidiebedrag.