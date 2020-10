De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2020-14: Overgangsbepaling in RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ gepubliceerd.

In de RJ-bundel jaareditie 2020 is een aantal wijzigingen in hoofdstuk 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ doorgevoerd, waaronder de overgangsbepaling in alinea 602. Gebleken is dat in de praktijk vragen bestaan over deze overgangsbepaling. Ter verduidelijking heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving deze overgangsbepaling gewijzigd.

Download uiting

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bron: RJ