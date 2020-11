Werkgevers verbieden gebruik corona-app

Mogen werknemers de CoronaMelder wel of niet installeren op hun telefoon? Veel werkgevers vrezen meer verzuim door de app en raden gebruik af, of verbieden het zelfs. Rechtsbijstandspecialist DAS waarschuwt in Trouw dat dat laatste niet mag.

Vakbonden CNV en FNV hebben tientallen meldingen binnengekregen van werknemers die de corona-app niet mochten gebruiken. Daarmee gaat een bedrijf over de schreef, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van DAS: ‘Het installeren en gebruiken van de corona-app is een persoonlijke keuze, daar mag een baas niets over zeggen. Ook niet als de app tijdens werktijd aanstaat.’

Vooral MKB afkerig van app

De bonden zien dat werkgevers vooral in de retail en de industrie afkerig zijn van de CoroneMelder. Komt er een melding, dan ben je een medewerker tien dagen kwijt vanwege quarantaine, zo redeneren zij. En dat betekent meer verzuim en minder productie. Branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL) geeft aan dat het vooral gaat om ondernemers met minder dan tien medewerkers waar thuiswerken geen optie is. ‘Denk aan schilders, schoonmakers en vrachtwagenchauffeurs’, zegt voorzitter Hans Biesheuvel. ‘Het gaat om werkgevers die al hard zijn geraakt door de eerste lockdown en nu bang zijn dat hun zaak het niet overleeft als ze werknemers voor tien dagen moeten missen.’

Kwart ONL-leden vindt app onwerkbaar

ONL heeft onder de leden gepeild hoe het staat met het het gebruik van de CoronaMelder. 61% vindt het een goede tool om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan; in die groep vind bijna een op de drie wel dat de app slecht is uitgewerkt. Een kwart vindt de app onwerkbaar voor ondernemers en nog eens 17% vindt de melder ronduit een slecht idee. De grote boosdoener is voor veel ondernemers niet de corona-app zelf, maar het testbeleid. Personeel moet lang wachten op een test en op de uitslag, wat de verzuimkosten omhoog jaagt. ONL wil voor die wachttijden een loonheffingscompensatie van de overheid.

Ook vriendelijk vragen mag niet

Bij de ONL-leden geeft 4% aan dat een medewerker inmiddels vanwege een corona-melding thuis in quarantaine heeft gezeten. De helft heeft het niet met het personeel over de app gehad; 4% heeft actief geadviseerd de app niet te downloaden. Maar verbieden mag niet, ook niet als je het vriendelijk vraagt, zegt Besselink van DAS. ‘Een werknemer is voor zijn werk afhankelijk van een werkgever, de machtsverhoudingen zijn daarom nooit gelijk. Als een werkgever zoiets vraagt – op welke manier dan ook – zullen veel werknemers dat niet als een vrijwillige keuze ervaren en zich verplicht voelen – zeker in deze crisistijd – het advies op te volgen.’

Nut voor buschauffeur twijfelachtig

Buschauffeurs en zorgmedewerkers hebben volgens FNV al expliciet het verzoek gekregen om de CoronaMelder uit te zetten onder werktijd. Vanwege de onnauwkeurigheid van bluetooth kan een bestuurder ook een melding krijgen als iemand achterin de bus positief is getest. Omdat buschauffeurs achter een kuchscherm zitten, heeft zo’n melding dan geen nut, aldus de streekvervoerders.

Bron: Trouw, ONL