Te weinig uren in coronatijd: uitbetaling vakantietijd lager

Een werknemer van een Amsterdamse kopieerwinkel die in de coronaperiode zonder reden en toestemming veel minder uren werkte dan van hem mocht worden verwacht moet dat verrekenen met zijn vakantiedagen, oordeelt de kantonrechter. De kopieerwinkel moet hem wel nog 198 vakantie-uren aan vakantiedagen uitbetalen, wat neerkomt op ruim 3900 euro bruto.

Verrekening

De overgelegde roosters bij de kopieerwinkel zijn juist en werden door de werknemer zelf gemaakt, constateert de rechtbank. Dat maakt evenwel nog niet dat de volledige vordering van de werknemer voor afwijzing vatbaar is. Voor wat betreft het aantal uren geldt namelijk het volgende. Uit de stukken en verklaringen blijkt dat de werknemer minder werkte, maar ook dat alle medewerkers korter zijn gaan werken vanwege corona. Er is ook een nieuw rooster gemaakt met ingang van 17 maart 2020, hetgeen vrij in het begin van de coronapandemie was. De kopieerwinkel heeft ook niet voldoende gemotiveerd betwist dat de werknemer destijds voor 50% van zijn gebruikelijke uren op locatie aanwezig zou moeten zijn vanwege corona, zoals hij. Deze uren dienen niet voor rekening van de werknemer te komen, oordeelt de rechtbank.

Uit de roosters, opgesteld door de werknemer zelf, volgt echter ook dat hij enige tijd slechts 8 uur heeft gewerkt. Dit heeft de werknemer niet nader kunnen verklaren. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de vordering van de werknemer gedeeltelijk toewijsbaar is. Uit de roosters en zijn eigen stelling in de conclusie na enquête volgt dat de werknemer vanaf 21 maart ingeroosterd was voor 50% vanwege de coronapandemie. Per 7 april 2020 volgt uit een ander rooster, eveneens door de werknemer opgesteld, dat hij nog maar 8 uur per week werkte. Daarvoor heeft hij geen nadere verklaring gegeven. Met de kopieerwinkel is de kantonrechter van oordeel dat de uren die de werknemer minder dan de ingeroosterde 50% heeft gewerkt, zijnde 96 uur, voor verrekening met de openstaande vakantie uren in aanmerking komen, omdat deze uren voor rekening van de werknemer behoren te komen; hij heeft immers zonder reden, zonder toestemming en zonder dit aan zijn werkgever kenbaar te maken (veel) minder uur gewerkt dan waartoe hij gehouden was. Dat was mede mogelijk omdat hij zelf de roosters maakte. Onder die omstandigheden dient het niet verrichten van zijn werkzaamheden in redelijkheid voor rekening van de werknemer te komen.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:385