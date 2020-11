Meerderheid voor omstreden BIK, aanpassing voor MKB

Een groter deel van de €4 miljard van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) moet naar het MKB gaan, stellen de coalitiepartijen voor. Daarmee is er ook vrijwel zeker een meerderheid voor het omstreden voorstel in zowel Eerste als Tweede Kamer.

Zowel de oppositie als de Raad van State en het CPB zijn kritisch over de effectiviteit van de tijdelijke noodsteunregeling. Bedrijven die blijven investeren kunnen met de BIK een korting op de loonheffing krijgen. De kritiek is dat het voor de regeling beschikbare geld naar verwachting niet bij de meest getroffen bedrijven terecht komt. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën liet eerder weten de BIK niet te willen aanpassen zodat kleinere ondernemers er meer van profiteren. Hij vond de balans tussen grote en kleine investeringen in het eerste voorstel goed.

Aanpassing

De coalitiepartijen komen echter nu met een voorstel waarmee ongeveer 65 procent van de korting terecht zou moeten komen bij het MKB. Om dat te bereiken wordt geschoven met de twee tarieven. Voor investeringen van €20.000 tot €5 miljoen gaat een korting gelden van 3,9 procent, in plaats van de 3 procent uit het plan van staatssecretaris Vijlbrief. Bedrijven die investeringen boven de €5 miljoen doen krijgen hier geen 2,44 procent korting op, maar 1,8 procent.

Meerderheid

Met de aanpassing is er nu ook een meerderheid in de Eerste Kamer voor de BIK. Dat was aanvankelijk onzeker, maar zowel Forum voor Democratie als de Fractie-Otten hebben nu hun steun toegezegd. “Baat het niet, dan schaadt het niet”, zegt Otten over de regeling.