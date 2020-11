Waarom nemen accountants geen advocaten over?

De Financial Times spreekt niet van de ‘Invasion of the body snatchers’, maar van de ‘Invasion of the bean counters’. De Big Four neemt in Londen steeds meer advocatenkantoren over. Dat zouden ze in Nederland ook wel willen.

Kemp Little, Pangea3

Afgelopen week lijfde Deloitte in Engeland 86 advocaten in van Kemp Little. Van die 86 waren er 29 partner in het advocatenkantoor. Een managing partner van Deloitte in Londen verklaart in de Times dat klanten steeds vaker vragen om geïntegreerde juridische dienstverlening. Dat is makkelijker geworden voor de Big Four door nieuwe regels van de Solicitors Regulation Authority. De advocaten die Deloitte vorige week overnam zijn gespecialiseerd in de media- en technologiesector. EY kocht vorig jaar Pangea3 en kreeg er zo meer dan 1,100 juridische project managers en technologiespecialisten bij. Het aantal juridische medewerkers van EY kwam daarmee wereldwijd op circa 3500.

Orde van Advocaten

In Nederland zien we dergelijke overnames niet. Dat heeft een duidelijke reden. ‘In Engeland is het sinds 2016 mogelijk dat advocaten en accountants onder één dak samenwerken’, zegt Frederieke Leeflang van Deloitte Legal. ‘In Nederland is dit door de Nederlandse Orde van Advocaten verboden. Daar is veel kritiek op, omdat de Orde hiermee innovatie en toetreding van technologie op de markt belemmert. In juni is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen die de regering oproept onderzoek te doen naar alternatieve organisatievormen in de advocatuur. Bijvoorbeeld dat accountants en advocaten onder een dak mogen samenwerken. Of dat je in het bestuur van een advocatenkantoor een niet-advocaat mag hebben. Dat is nu allemaal niet toegestaan.’ De hoop is dat nieuwe organisatievormen niet alleen tot innovatie en een betere dienstverlening maar ook tot lagere prijzen in de advocatuur leiden.

Wel juristen, geen advocaten

In Nederland was het in 2014 nieuws toen Deloitte en PwC nieuwe partners uit de advocatuur aantrokken. De Big Four wilden mikken op uitbreiding van hun adviespraktijk, schreef onder meer het Financieel Dagblad. De logica daarvan was dat advies nog wel groeide, terwijl de accountantscontrole stagneerde of zelfs kromp. Sindsdien hebben de Big Four hun juridische tak wel laten groeien, maar een concurrent van advocatenkantoren zijn ze niet geworden. En tot nieuwe grote stukken in de krant heeft de ontwikkeling sinds 2014 niet meer geleid. ‘Dat komt omdat we wel juristen mogen aannemen maar geen advocaten,’ verklaart Leeflang. ‘We kunnen klanten dus wel adviseren maar geen zaken voor hen voeren in de rechtbank of gebruikmaken van het verschoningsrecht.’ Onder de huidige regels is het voor de Big Four en andere accountantskantoren in Nederland onmogelijk een echte concurrent van de advocatuur worden.

Organische groei

Er wordt wel eens gedacht dat de klanten van de Big Four geen behoefte hebben aan juridische ondersteuning. Die klanten zouden liever rechtstreeks naar een gerenommeerd advocatenkantoor stappen. Maar dat er wel degelijk vraag uit de markt is bewijst de groei van het aantal juristen bij de Big Four. Deloitte heeft er inmiddels zo’n zeventig in dienst. Leeflang zelf werkte 27 jaar bij advocatenkantoor Dentons Boekel om dit jaar de overstap te maken naar Deloitte. PwC trok in 2019 Allard Knook aan van landsadvocaat Pels Rijcken. Het lijkt erop dat beide kantoren met het aantrekken van juridische zwaargewichten willen voorsorteren op een versoepeling van de regels in Nederland.

‘Niet echt interessant’

Martijn van de Mandele van adviesbureau Parma Group en co-auteur van De nieuwe professional service firm. Hoe advocaten, accountants & adviseurs zichzelf opnieuw uitvinden betwijfelt of een huwelijk tussen accountants en advocaten wel kans van slagen heeft. ‘De grote Zuidas-kantoren hebben geen belangstelling in een overname door een “Big Four”-firma omdat ze als zelfstandig advocaten meer vrijheid en minder overhead hebben. Als ze willen samenwerken doen ze dat met een ander advocatenkantoor zodat ze internationaal op topniveau synergie kunnen creëren. Op die manier hebben kantoren als Allen & Overy, Linklaters, en Baker McKenzie en Dentons zich in Nederland gevestigd. De Big Four hebben geen belangstelling voor de kleinere Nederlandse kantoren omdat die zich vooral met nationaal recht bezig houden wat voor de sterk multinationaal gerichte Big Four minder interessant is.’

Foto: Frederieke Leeflang (LinkedIn)