Hof beschermt advocatuur tegen private equity

De zaak was aangespannen door een Duitse jurist en ondernemer. Daniel Halmer had van de lokale orde van advocaten een beroepsverbod gekregen nadat hij 51% van zijn advocatenkantoor had verkocht aan een private-equityfirma. Halmer vroeg aan het Europese Hof een oordeel over de vraag of een verbod voor niet-advocaten om eigenaar te zijn van advocatenkantoren strijdig is met het Europese beginsel van vrij verkeer van kapitaal. In onder meer Duitsland en Nederland geldt zo’n verbod. Advocatenkantoren moeten in handen zijn van advocaten en in meerderheid bestuurd worden door advocaten.

Zelf bepalen

Het Europese Hof oordeelt dat lidstaten zelf mogen bepalen of ze zo’n verbod willen hanteren. Dit betekent dat landen kunnen verschillen in hun ideeën of een meerderheidsbelang voor externe financiers botst met beroepsregels en maatschappelijke taak van de advocatuur. Net als elders gaan ook in Nederland stemmen op om de advocatuur open te breken voor buitenstaanders, naar voorbeeld van wat de afgelopen jaren in de accountancy is gebeurd. De Nederlandse Orde van Advocaten stelt op zijn eigen website: ‘Het primaire motief van een zuiver financiële belegger of investeerder is gericht op winst. Voor de uitoefening van het beroep van advocaat is het van essentieel belang dat er geen belangenconflicten ontstaan tussen de financieel belegger enerzijds en de advocaat anderzijds, waardoor de onafhankelijkheid van een advocaat naar zijn cliënt in het gedrang komt.’ De NOvA laat weten de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU zal meenemen in haar eigen onderzoek naar bestaande alternatieve bedrijfsstructuren en de vraag hoe de kernwaarden van de advocatuur daarin tot hun recht komen.

VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn zo’n vijftien beursgenoteerde advocatenkantoren zoals DWF Group in handen van private equity. Een doorslaand financieel succes is dat nog niet. Niet alleen investeringsmaatschappijen hebben oren naar een entree in de advocatuur. In het verleden hebben ook grote accountants- en advieskantoren, zoals KPMG en EY, gepoogd de sector binnen te komen.

Bron: FD