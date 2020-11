Let op: fiscus wil KOR-aanvraag per post hebben

Ondernemers met een jaaromzet onder de €20.000,- hebben nog een week de tijd zich aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee zijn zij vrijgesteld van btw en het doen van btw-aangifte.

Aanmelden per post

Om per 1 januari 2021 deel te nemen aan de regeling, moet de aanmelding uiterlijk 3 december binnen zijn. Ondernemers kunnen zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en per post naar de Belastingdienst te sturen. Deelname is voor tenminste drie jaar. Tenzij de jaaromzet boven de €20.000,- komt. Als KOR-deelnemer bereken je geen btw meer door aan klanten en trek je geen btw af van inkopen en investeringen. Daarnaast ben je niet meer verplicht om facturen te sturen voor de btw en doe je geen btw-aangifte meer. Of de regeling gunstig is, is voor elke ondernemer anders.

Check

De kleineondernemersregeling kan voor veel ondernemers interessant zijn. Via belastingdienst.nl/kor kunnen ondernemers verifiëren of ze voor de KOR in aanmerking komen. Het aanmeldformulier moet uiterlijk 3 december binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit betekent dat het formulier uiterlijk op woensdag 2 december op de post moet.