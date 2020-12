Jaarplan 2021 Belastingdienst: focus op verbetering van de dienstverlening

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën hebben onlangs het laatste gezamenlijke jaarplan van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane naar de Tweede Kamer gestuurd. Waar ligt de focus in 2021?

Toeslagen en Douane starten in 2021 als zelfstandig directoraat-generaal, de Belastingdienst gaat zich concentreren op zijn fiscale taken. 2021 is in die zin een overgangsjaar. In het jaarplan zetten de Belastingdienst, Toeslagen en Douane sterk in op verbetering van de dienstverlening. Er moet meer aandacht komen voor de kerntaken, directer contact met burgers en bedrijven, en digitalisering. Ook gaan de diensten in 2021 meer medewerkers aantrekken en aandacht besteden aan de cultuur van hun organisatie, is de bedoeling.

Toeslagenstelsel veranderen

‘De kinderopvangtoeslagcasus heeft veel impact gehad op de burger én op de medewerkers’, constateert de fiscus in het jaarplan. ‘Daarom gaat het compenseren van gedupeerden met kinderopvangtoeslag ook in 2021 door. Daarnaast kijken we hoe het toeslagenstelsel zo kan veranderen dat mensen beter weten hoe de regelingen werken. Bij Toeslagen komt er meer mankracht om snel naar fouten in de aanvragen van toeslagen te kijken, zodat problemen met terugbetalingen worden voorkomen.’

‘Administratief gemak voor ondernemers’

Het is in 2021 ook de bedoeling om ondernemers beter te helpen door een vooraf ingevulde winstaangifte en directe betaalmogelijkheden via iDeal. ‘Ook gaat de Belastingdienst in 2021 met ondernemers in gesprek over onjuistheden en gaan we hen helpen met fiscale vraagstukken.’

Verbeteren ICT

Om beter in te kunnen spelen op de werkzaamheden en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen bieden voor burgers en bedrijven, is er een driejarig ICT-verbeterprogramma. Dat moet het bijvoorbeeld mogelijk maken voor burgers om in MijnToeslagen terugvorderingen, betalingen en betalingsregelen in te zien.

Cultuur

Consistent en consciëntieus implementeren en naleven van wet- en regelgeving is een van de belangrijke focuspunten voor 2021, meldt de Belastingdienst. ‘Dit valt samen met de herwaardering van het vakmanschap binnen onze organisatie. En dat is meer dan alleen personeelsbeleid. Minstens zo belangrijk zijn organisatorische aspecten en de cultuur van onze organisatie. Daarom werken we aan een open en inclusieve cultuur, waarin medewerkers worden gewaardeerd, waar vakmanschap centraal staat en samenwerking de standaard is.’

Jaarplan Belastingdienst Toeslagen en Douane 2021