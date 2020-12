Radish Concepts en Combidesk koppelen webshop aan boekhoudpakket

WordPress-specialist Radish Concepts en het in softwarekoppelingen gespecialiseerde Combidesk gaan samenwerken, met als doel om webshopeigenaren beter van dienst te kunnen zijn bij hun boekhouding. Webshopeigenaren met een WordPress-website en WooCommerce-plugin kunnen hun webshop door de samenwerking nu zonder moeite koppelen aan hun boekhoudpakket, melden de twee bedrijven.

Boekhouding webshopeigenaren

Webshopeigenaren staan voor de uitdaging om een accurate boekhouding te realiseren. Met een klein aantal orders per maand worden de voorraad, facturen en betalingen vaak handmatig in het boekhoudsysteem gezet. Als het aantal orders groeit, wordt dit een onmogelijke taak om continu en foutloos bij te houden. Met een koppeling tussen de WordPress-website met WooCommerce-plugin en het boekhoudpakket bieden Combidesk en Radish Concepts daar nu een oplossing voor. De koppeling van Combidesk zegt tegen WooCommerce “geef mij alle webshoporders” en geeft die informatie vervolgens door aan bijvoorbeeld Moneybird waarin de boekhouding wordt gedaan.

Op dit moment staan er koppelingen klaar met boekhoudpakketten Moneybird en Exact Online. Daar blijft het niet bij: de initiatiefnemers zijn van plan de twaalf meest gebruikte boekhoudpakketten te gaan koppelen aan WordPress en WooCommerce.

Combidesk

Tim Fabels, founder en CEO van Combidesk, over de totstandkoming van de samenwerking: “35 procent van alle websites is gebouwd met WordPress en WooCommerce heeft 25 procent van de markt van ecommerce-oplossingen in handen. Beide software zijn niet onze specialiteit, maar worden wel veel gebruikt door onze klanten. Reden genoeg om op zoek te gaan naar een strategisch sterke partner om onze doelgroep nog beter te kunnen bedienen. Die vonden we gewoon bij ons om de hoek in Twente.”

Radish Concepts

Floris Lof, partner en softwareontwikkelaar van Radish Concepts: “We vinden het leuk om plugins voor de massa te maken.” Dat is ook waar Floris en zijn collega’s dagelijks voor opstaan: gave dingen maken met de tools die WordPress biedt. “Het allerleukst vind ik dat wij heel bijzondere en complexe dingen maken op een systeem dat zoveel gebruikt wordt, maar waarvan vaak 95 procent van de mogelijkheden onaangeroerd blijft. Samen met de slimme techneuten van Combidesk gaan we heel veel mooie dingen maken. Ik kijk ernaar uit!”