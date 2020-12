Accountants ontdekken voordelen ‘open banking’-diensten

In het Europese bankenlandschap is een stille, onzichtbare revolutie gaande. In een snel veranderend ecosysteem veranderen banken van gesloten bastions naar open platformen, met daarin een sleutelrol voor API’s (Application Programming Interface).

Deze API’s zijn de digitale toegangspoorten tot de data en diensten van een bedrijf. Via de API’s van banken krijgen ondernemers, zoals accountants, toegang tot betaalgegevens van hun klanten, mits deze daarvoor toestemming hebben gegeven. Zo wordt het mogelijk om veilig en met wederzijdse toestemming innovatieve diensten en producten aan te bieden. De algemene verwachting is dat we met deze ontwikkelingen op het gebied van open banking nog maar aan het begin staan van een evolutie in de financiële wereld, en vooral in het bankenlandschap.

Innovatiepartner

Sinds de introductie van de PSD2-richtlijn (Payment Services Directive 2) heeft Yolt Technology Services (YTS) het potentieel van open banking ingezien. Het bedrijf werd de eerste speler die met succes een open banking API-call tot stand bracht in 2018. YTS bouwt, beheert en onderhoudt zogenoemde ‘account aggregation services’ (AIS), ‘payment initiation services’ (PIS) en dataverrijking voor financiële instellingen en techbedrijven in Europa. Ook accountants die de voordelen van open banking willen omarmen, vinden in YTS een robuuste innovatiepartner. YTS stelt haar open-bankingexpertise beschikbaar aan accountants, financiële dienstverleners en techbedrijven. Dit doet YTS via een veilige API (Application Programming Interface), waarmee het AIS- en PIS-verbindingen maakt, beheert en onderhoudt.

Tijd en geld besparen

Een praktisch voorbeeld: de Account Information Services (AIS) van YTS zorgen ervoor dat gebruikers zoals accountants, boekhouders of vermogensbeheerders, niet meer steeds de MT-940 of CSV-bestanden van hun bank hoeven te downloaden en te uploaden. Dit bespaart gebruikers tijd en geld en zorgt voor een nauwkeuriger proces. Dankzij de API van YTS hoeven de gebruikers ook niet langer connecties te maken en te onderhouden met individuele banken. Alle informatie wordt aangeboden in een eenvoudig en gestandaardiseerd format.

Een accountant die YTS inmiddels gebruikt: ‘De API-technologie van YTS biedt ons platform nieuwe en verbeterde functies waarmee we kunnen voldoen aan onze eigen hoge eisen en die van onze klanten. De open-bankingdiensten van YTS sluiten dan ook naadloos aan bij onze ambities.’

Samenwerking met Jortt (Zilverline)

Eerder dit jaar sloot YTS een samenwerkingsovereenkomst met boekhoudprogramma Jortt, een gebruiksvriendelijk digitaal boekhoudpakket ontwikkeld door softwareontwikkelingsbedrijf Zilverline. Dankzij deze samenwerking hebben de 40.000 gebruikers van Jortt realtime inzicht in hun bedrijfsfinanciën. YTS, de toonaangevende open-bankingprovider in Europa, levert hiervoor de benodigde PSD2-conforme API-technologie. Dit maakt het mogelijk voor Jortt om automatisch transacties en saldo’s op te halen voor midden- en kleinbedrijven die gebruikmaken van het boekhoudprogramma. Evenals voor boekhouders kan YTS ook de benodigde API-technologie leveren die accountants in staat stelt hun werk sneller, veiliger en efficiënter te doen.

Reactie Leon Muis, CBO van YTS:

’Accountants in Nederland die op zoek zijn naar een robuuste innovatiepartner zijn van harte welkom bij YTS. Ik ben heel blij dat YTS steeds vaker als partner wordt gekozen om de open-bankingstrategie van financiële dienstverleners te ondersteunen. Ook voor accountants, en voor hun klanten, zal onze API-technologie een transformatie zijn. De grotere veiligheid en het leveren van waardevolle diensten zijn kernonderdelen van YTS. We kijken er dan ook naar uit om de nauwe samenwerking met nieuwe klanten op accountancygebied en hun klanten nog meer waarde en een naadloze digitale ervaring te bieden.’

Het doel van YTS is steeds meer bedrijven kennis te laten maken met de mogelijkheden van open-bankingtechnologie en de impact die dit kan hebben op de efficiëntie van bedrijven, het verlagen van kosten en de front-end gebruikerservaring. YTS stelt haar expertise ook beschikbaar aan accountants die de voordelen van open banking willen omarmen; zij vinden in YTS een robuuste innovatiepartner.

Leidende rol

YTS is vastbesloten een leidende rol te blijven spelen in deze ontwikkeling en geeft financiële dienstverleners de kans de waarde van open banking te ontdekken. In Nederland biedt YTS een bank API-dekking van meer dan 95% met de belangrijkste banken, waaronder ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, Regio Bank, Triodos, Knab, Bunq en Revolut. Yolt Technology Services is beschikbaar in heel Europa, en de API van YTS heeft inmiddels meer dan 1 miljard API-calls gemaakt. YTS blijft haar aanbod uitbreiden door dynamische oplossingen te ontwikkelen waaronder dataverrijking en optimalisatie, zoals ‘category recognition’, ‘merchant recognition’ en ‘credit scoring’.

