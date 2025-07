Perspectief van onze CCO: Interview met Edgar de Wit van XLReporting

In een wereld waarin financiële professionals voortdurend druk zijn met maandafsluitingen, ad-hoc rapportages en handmatig werk, biedt XLReporting een krachtig alternatief. We spraken met Edgar de Wit, Chief Commercial Officer bij XLReporting, over zijn visie op leiderschap, de unieke kracht van het platform, en hoe organisaties hun rapportage- en budgetteringsprocessen kunnen vereenvoudigen én verbeteren. Edgar deelt zijn inzichten over innovatie, klantimpact en de toekomst van financiële besluitvorming, met als rode draad: het draait om eenvoud, flexibiliteit en écht inzicht in de cijfers.

1. Jouw rol en leiderschap bij XLReporting

Kun je iets vertellen over jouw rol bij XLReporting en wat jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn?

Ik ben verantwoordelijk voor Marketing, Sales, en Partners, en hou me daarnaast ook bezig met begeleiding en coördinatie, klant setups en support.

Wat drijft jou als leider binnen XLReporting?

Ik weet dat ons platform in combinatie met onze vakkennis het werk van organisaties en financials een stuk eenvoudiger maakt. En dat ze daardoor tijd overhouden voor analyses en inzichten. Ik weet uit mijn werk als financial controller / interim controller dat handmatig werk, verkeerde structuren en tijdrovende handelingen je aandacht, energie en focus kost. Voor je het weet ren je als financial van maandafsluiting naar maandafsluiting, zonder tijd om goed te kunnen analyseren.

Hoe zou je de bedrijfscultuur van XLReporting omschrijven, en hoe draag jij daaraan bij binnen je team?

We zijn een volledig remote organisatie en dat biedt iedereen de flexibiliteit om zijn of haar werk op eigen manier te kunnen doen. Ik ervaar zelf deze volledige vrijheid en weet dat je daardoor het beste uit jezelf haalt op het beste moment. Natuurlijk vraagt dit om afstemming en dat doen we met korte en effectieve meetings. We houden de lijnen kort en dat ervaart iedereen als prettig. Hierdoor wordt iedereen snel geholpen en kunnen we snel aan de slag.

2. Visie en productperspectief

Wat maakt XLReporting anders dan andere rapportage- en budgetteringsoplossingen op de markt?

Ik heb afgelopen jaren tientallen concurrenten bekeken op het gebied van reporting en budgeting en blijf erbij dat XLReporting uniek is in zijn soort. Voor een oplossing die geen enterprise prijskaartje heeft, is het enorm configureerbaar. XLReporting bestaat uit namelijk uit 4 onderdelen: Datasets, Imports, Reports en Models. Alle blokken zijn zo in te stellen dat het past bij de organisatie, proces en vereisten. Daarnaast zijn veel oplossingen goed in rapportages, OF dashboards, OF planning OF consolideren. Maar er zijn weinig oplossingen die dat allemaal kunnen doen. XLReporting is wel zo’n one-stop platform.

Hoe zorg je ervoor dat XLReporting blijft innoveren en aansluit bij de veranderende behoeften van bedrijven?

We luisteren goed naar onze klanten en partners. Zij geven ons suggesties vanuit hun vakgebied, sector en terrein. De basisstructuur houden we zo generiek mogelijk zodat het toepasbaar is voor iedereen. Daarnaast kijken we naar het gebruik van de applicatie en de laatste ontwikkelingen. Omdat de applicatie voor elke sector ingezet kan worden, is de ervaring voor iedere eindgebruiker weer anders. Deze verschillende scenario’s leveren ons weer waardevolle input op.

Wat is één functie van XLReporting waarvan jij denkt dat gebruikers die het meest waarderen, en waarom?

Dat is de Planner functionaliteit, oftewel een dynamisch model waarmee je data kunt invoeren en cijfers doorrekenen. Het werkt als een Excel spreadsheet, maar je hebt de data direct bereikbaar. Dezelfde model functionaliteit kan je ook gebruiken voor free-form rapportages.

3. Klantimpact en zakelijke groei

Hoe helpt XLReporting bedrijven om betere financiële beslissingen te nemen?

Automatische koppelingen waardoor de brondata eenvoudig beschikbaar is: XLReporting kan koppelen met 40+ systemen. De meest bekende zijn Exact Online, Xero, Quickbooks, Twinfield en Visma (alle namen staan op onze www.xlreporting.com/integrations pagina. Daarnaast kunnen we ook koppelen met databases en bestanden (zoals Onedrive, Dropbox). En mochten wij geen koppeling hebben, dan kunnen we ook Zapier of Dataddo gebruiken of een custom kopppeling maken. De integratie is zowel bedoeld voor financiële als niet-financiële data. Het unieke is dat je in een koppeling kan configureren hoe je de data in het systeem wilt hebben. In technische termen spreken we dan over een ETL straat (Extraction, Tranformation and Load).

Analyseren van deze data met dynamische rapporten: Een veel gebruikte use case om data uit je bron te exporteren naar excel, is om te analyseren, om door velden heen en weer te bewegen (zoals de term “draaitabel” in Excel). Dit wil eigenlijk elke financial voordat hij de rapportages in duikt. Je wilt feeling krijgen met je cijfers en verbanden zien om te controleren dat de cijfers kloppen. Daarna maak je analyses met ratio’s en verhoudingen. Zodra de data is gekoppeld worden analyses en de rapportage lay-outs automatisch bijgewerkt. Bij elke import wordt de tijd van “importeren”, “verversen” en “goed zetten” verminderd tot nul – en houdt men tijd over voor analyseren en rapporteren.

Hoeveel tijd dat scheelt is zeer afhankelijk van hoe complex de organisatie is?

Vaak wordt het omslachtiger wanneer het om meerdere bedrijven (vaak grotere administratie), kostenplaatsen en dergelijke gaat. Vaak bestaat het werk uit: 10% downloaden, 30% re-mappen en goed zetten, 20% analyseren en 40% rapporteren. Met XLR bedraagt dit slechts 40% (downloaden, remappen en goed zetten) van de totale tijd.

Kun je een succesverhaal delen waarin XLReporting echt het verschil heeft gemaakt voor een organisatie?

Een van de succesverhalen die me altijd is bijgebleven, is onze samenwerking met een administratiekantoor genaamd OZCAR. Zij bieden zeer specifieke en gedetailleerde financiële ondersteuning aan cultureel en maatschappelijk betrokken organisaties, waaronder organisaties die theaterproducties en soortgelijke initiatieven realiseren.

Deze organisaties ontvangen vaak publieke subsidies, wat vraagt om zorgvuldige budgettering, geconsolideerde financiële planning en eindrapportages die voldoen aan strikte subsidievoorwaarden. OZCAR beheerde dit voorheen met losse spreadsheets per klant.

Wij hebben hen geholpen om een gestandaardiseerde opzet te ontwikkelen waarmee ze kunnen budgetteren, forecasten en rapporteren — binnen een gedeelde en schaalbare structuur.

Deze case laat echt de schaalbaarheid van het XLReporting-platform zien. OZCAR is inmiddels een langdurige partner, bouwt en beheert zelfstandig hun eigen rapportages en rolt deze uit naar hun volledige klantenbestand.

Welk advies zou je geven aan organisaties die worstelen met financiële rapportage en budgettering?

Neem een stap terug. Kijk waartegen je vast loopt en hoe dat komt. Houd dingen simpel. Zijn ze te moeilijk geworden, ga dan terug naar de essentie.

4. Toekomst en persoonlijke inzichten

Hoe zie jij de toekomst van financiële rapportage en budgettering?

Ik zie de toekomst van financial reporting and budgeting zo, dat organisaties via een veilige plek altijd toegang hebben tot efficiënte en accurate analyses, forecast en inzichten.

Wat is het meest waardevolle aspect van jouw rol bij XLReporting?

Dat mensen super blij zijn met werken in XLReporting en dat het hun werkwijze en zelfs hun bedrijf daardoor verandert.

Als je één advies zou mogen geven aan professionals die hun rapportageprocessen willen verbeteren, wat zou dat dan zijn?

Hou het simpel, kijk wat je doet en vraag je af waarom je dat doet.

