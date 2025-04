SINCERIUS en Business Insight bundelen krachten met PIA Group voor verdere investering in groei en innovatie van financiële dienstverlening

Amsterdam, 15 april 2025 – SINCERIUS, specialist in financial due diligence en Business Insight specialist in data en reporting, kondigen met trots een strategisch partnership aan met PIA Group. Met deze samenwerking versterken beide partijen hun positie in de financiële sector en creëren zij nieuwe groeikansen, zowel nationaal als internationaal. 15 april 2025

SINCERIUS werd in 2010 opgericht door Joost Siemensma met de missie om financial due diligence toegankelijker, effectiever en innovatiever te maken. In de daaropvolgende jaren hebben Thomas Daemen en Evert van Anken zich als partner aangesloten. Door expertise en ervaring uit de Big4 te combineren met de wendbaarheid en innovatieve kracht van een due diligence boutique, heeft SINCERIUS zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler binnen de sector. Het team van 50 professionals werkt jaarlijks aan meer dan 150 transacties en is gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit partnership stelt SINCERIUS in staat om haar diensten op grotere schaal aan te bieden en haar groeiambities te realiseren.

Van Anken ziet in de samenwerking met PIA Group een logische volgende stap: “Het ondernemerschap binnen PIA sluit naadloos aan op onze manier van werken. Daarnaast biedt de internationalisering via PIA en haar verdere ambities kansen om onze klanten ook buiten Nederland beter te bedienen. Met het family fund Baltisse als huidige aandeelhouder van PIA is er bovendien een ondernemende en stabiele partner aan boord.”

“PIA Group is constant op zoek naar ondernemende innovators in de markt van financial services,” aldus Ewout Brouwers, CEO van PIA Group. “Dat perspectief sluit naadloos aan bij SINCERIUS en Business Insight. Zowel op het vlak van due diligence (SINCERIUS) als ook financial dashboarding (Business Insight) biedt PIA met deze twee sterke merken een innovatief product aan waarmee we kwalitatief groeien als groep.” Ook voor de andere kantoren en klanten van PIA Group levert de samenwerking voordelen op. Ewout Brouwers vervolgt: “We kunnen onze klanten nóg beter in elke belangrijke fase van hun ondernemerschap bijstaan. Of dat nu is op het moment van aankoop van een onderneming met SINCERIUS of het continue bijsturen voor het beste resultaat met Business Insight.”

Siemensma benoemt de kansen voor Business Insight, het onderdeel dat zich richt op financial dashboarding, binnen de bestaande klantengroep van PIA Group. “Daarnaast waardeer ik de achtergrond van Ewout binnen financieel due diligence. PIA Group begrijpt wat wij doen bij FDD. Deze samenwerking stelt ons in staat om te groeien naar andere klant segmenten en onze ambities waar te maken.” De groeistrategie van SINCERIUS sluit dan ook goed aan bij dit partnership. “We willen verder groeien in Financial Due Diligence, zowel in kwaliteit met innovatie als in omvang met transacties, én bij Business Insight door toegang tot de klantengroep van PIA,” aldus Joost Siemensma.

Ewout Brouwers zegt: “Wat mij persoonlijk het meest aanspreekt is het unieke, innovatieve DNA van de mensen van SINCERIUS en Business Insight. Ondanks onze ambitieuze doelstellingen verliezen we dat niet uit het oog, het maakt deze twee merken sterk.” Aanvullend benadrukt Daemen dat SINCERIUS haar identiteit behoudt. “SINCERIUS blijft SINCERIUS. Maar we krijgen er professionele supportfuncties bij op het gebied van strategie, HR en marketing. Wat eruit springt in deze samenwerking is het hebben van een strategische sparringspartner én de kans op internationalisering.”

Met deze krachtenbundeling zetten SINCERIUS, Business Insight en PIA Group een belangrijke stap in hun gezamenlijke ambitie om financiële expertise innovatiever en daarmee effectiever te maken voor een breed scala aan klanten.

Over PIA Group

PIA Group streeft ernaar om in een markt van schaalvergroting een toonaangevende speler te zijn en blijven in accountancy- en advisorydiensten, gericht op innovatie op schaal met behoud van lokaal DNA. Dat houdt ons slagvaardig, nu en in de toekomst. Daarom bouwen wij continu aan onze groei; kwalitatief, organisch en acquisitief. Sinds de oprichting in 2012 door Steven Brouckaert is PIA Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, actief in Nederland en België, met meer dan 70 kantoren en ruim 2.300 medewerkers.

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt U contact opnemen met Ewout Brouwers via ewout.brouwers@piagroup.nl