PIA Group koopt ICT-bedrijf

De schaarste onder accountants dwingt de sector tot innovatieve oplossingen. De Belgische private equity investeerder PIA, die geld in 75 Belgische en Nederlandse accountantskantoren heeft gestoken, slaat een nieuwe weg in met de overname van een ICT-bedrijf. Het Antwerpse Cashaca biedt een boekhoudapplicatie voor zzp’ers en startende ondernemers.

Klantenstop afwenden

De PIA Group doet de overname omdat zijn kantoren het werk niet aankunnen. Er dreigt een klantenstop. Om dit scenario af te wenden, kiest de investeerder voor digitalisering. Met de tool van Cashaca kunnen accountants de boekhouding van kleine klanten grotendeels automatiseren. Zij houden zo tijd voor advies en accountancy voor grotere accounts.

€22 per maand

Cashaca biedt volgens zijn eigen website een boekhoudapplicatie aan waarmee zzp’ers, ‘zelfs zonder enige ervaring’, hun eigen boekhouding eenvoudig kunnen beheren. Het bedrijf heeft in België zo’n tweeduizend klanten die minimaal €22,- per maand betalen om de applicatie te kunnen gebruiken. Steven Brouckaert, de Belgische oprichter en bestuursvoorzitter van de PIA Group, noemt de overname een manier om accountants efficiënter te kunnen laten werken. ‘Dit geeft de medewerkers meer tijd om zich te concentreren op hun kerntaken in accountancy, advies en audit,’ zegt hij in het Financieele Dagblad.

Kunstmatige intelligentie

Brouckaert rekent erop dat PIA met de inzet van kunstmatige intelligentie op termijn ook meer proactief advies aan klanten gaat geven. Hij noemt het belangrijk om zelf de eigenaar te zijn, zodat de accountants en de IT-experts het product gezamenlijk kunnen verbeteren. ‘Dat is lastiger als je software gebruikt van een leverancier.’ Voorbeelden van dienstverlening noemt hij de bedrijfsadministratie, het opstellen van facturen, fiscaal advies, het maken van cashprognoses of het maken van voorlopige belastingaangiften.

Niet in Nederland

Voorlopig is de tool alleen beschikbaar in België. Het is onbekend of en wanneer de applicatie ook door Nederlandse PIA-leden gebruikt kan worden. Ook bij ons is er schaarste aan accountants, hoewel de Nederlandse kantoren van de groep volgens CEO Ewout Brouwers nog geen klantenstop hoeven af te kondigen, zo zegt hij in het Financieele Dagblad.

Groeiambities

Cashaca-oprichter Peter Loomans blijft na de overname aan boord. Hij wordt partner van PIA Group en neemt een strategische positie in binnen het digitale expertise team. PIA Group streeft ernaar de jaarlijkse omzet van Cashaca in drie jaar tijd te vervijfvoudigen, wat de groeidoelstellingen van de gehele groep onderstreept. In 2019 had PIA Group een geconsolideerde omzet van 25 miljoen euro met 200 werknemers. Tegen het einde van 2024 zal de groep, met 1.700 medewerkers, naar verwachting een geconsolideerde omzet van meer dan 250 miljoen euro realiseren.

Bron: FD