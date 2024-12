Driekwart zzp’ers vindt innovatie essentieel

Voor 76% van de zzp’ers is innovatie het belangrijk of zelfs essentieel voor hun bedrijfsvoering, concludeert Knab uit een onderzoek onder 768 zelfstandigen.

Innovatie draait voor hen vooral om klanttevredenheid verhogen, waarbij ook betere financiële resultaten, meer werkplezier en een sterkere marktpositie een rol spelen. Kunstmatige intelligentie (AI) wordt door velen gezien als een belangrijke technologie waarmee ze kunnen innoveren: zeven op de tien zzp’ers zien AI als kans, hoewel een deel van hen ook zorgen heeft over de impact ervan.

AI wordt vooral door theoretisch opgeleiden als kans gezien: 78% van hen ziet AI als kans, onder praktisch opgeleiden ligt dat percentage op 50%. Hoogopgeleide zzp’ers gebruiken AI vaak om sneller te werken en meer focus te leggen op wat hen onderscheidt.

Klant en werkplezier

De belangrijkste drijfveren om te innoveren zijn het verhogen van de klanttevredenheid (75%), betere financiële resultaten (66%) en meer plezier in het werk (64%). In de afgelopen drie jaar heeft 59% minimaal één innovatie doorgevoerd in de eigen onderneming; 47% innoveerde bij een opdrachtgever. In de meeste gevallen ging het om de verbetering van een werkwijze of de introductie van een nieuwe dienst of product.

Obstakels zijn er ook: 56% van de zelfstandigen noemt wet- en regelgeving een rem op innovatie, met name in sectoren zoals de bouw en zorg. Daarnaast blijft samenwerking onderbenut: slechts 17% werkt regelmatig samen met andere zelfstandigen aan innovatie, terwijl 58% zo’n samenwerking juist als essentieel beschouwt.