Doek valt voor levensverzekeraar Conservatrix

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag het faillissement uitgesproken over Conservatrix. De levensverzekeraar verkeerde al jaren in zwaar weer.

Daarmee komt er na 128 jaar een eind aan de maatschappij, die een roemruchte geschiedenis heeft gekend. Het is de eerste levensverzekeraar die failliet gaat sinds Vie d’Or in 1993. De laatste keer dat een verzekeringsmaatschappij omviel, was in 2010: toen trof autoverzekeraar Ineas dat lot.

Koopsommen

Conservatrix boekte jarenlang successen met het verkopen van levensverzekeringen tegen koopsommen. Die boden onder het motto ‘leuker leven dan je van plan was’ gegarandeerde uitkeringen voor langere tijd. Die uitkeringen waren geen probleem zo lang de koopsommmachine bleef draaien. Met de dalende verkoopcijfers kwam ook de kaspositie in het geding, mede vanwege de lage rente.

In 2014 liep het spaak: eind dat jaar werd de verkoop stopgezet, nadat de solvabiliteit in 2013 al was beland op een (voor een levensverzekeraar) magere 138% en daarna zelfs in de min is beland. De aandeelhouders, toen nog de broers Ewout en Boudewijn Henny, deden een storting in de kas, maar dat was niet genoeg om ook te voldoen aan de nieuwe, strengere, solvabiliteitseisen.

Overname voor een euro

Later bleek dat DNB in 2014 al een curator had aangesteld in Baarn en zelf de verkoopstop had gelast. Maar ook die stappen kunnen het tij niet keren en in oktober 2016 hakt DNB de knoop door: de vergunning voor Conservatrix zal worden ingetrokken, tenzij er een koper voor het bedrijf wordt gevonden. En die duikt op in de vorm van investeerder Eli Global (via het Nederlandse Trier), die naast de symbolische koopsom van een euro een flinke storting in de kas belooft en een deugdelijke herverzekering.

Weer negatieve solvabiliteit

Daar komt het echter niet of niet voldoende van: dit jaar bericht Conservatrix dat de solvabiliteit opnieuw onder nul is gedaald: -185%. En er is geen koper meer te vinden die zijn vingers aan de levenmaatschappij durft te branden. In september stelt toezichthouder DNB weer een curator aan bij de Baarnse maatschappij.

Overdracht polissen

Dinsdag is dan het doek gevallen, op verzoek van DNB. ‘Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen van het faillissement voor de polishouders zijn. In het belang van de polishouders onderzoeken curatoren of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief waarin namens curatoren meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces’, laat Conservatrix weten. ‘De directie betreurt het ten zeerste dat de getroffen maatregelen niet tot een positieve uitkomst hebben geleid. Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks de getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang’, laat CEO René Collé optekenen.

Illustere broers

Het verhaal van de gebroeders Henny zal altijd onlosmakelijk verbonden blijven met Conservatrix vanwege ‘de Baarnse moordzaak’. In 1960 pleegden Ewout en Boudewijn, toen tieners, een moord op hun vriend Theo Mastwijk, in dezelfde villa waar Conservatrix jarenlang gevestigd was. De moord wordt pas anderhalf jaar later ontdekt. De broers gaan jarenlang de cel in, nadat Boudewijn nog ontsnapt na zijn aanhouding en twee dagen uit handen van de politie weet te blijven. Na hun gevangenisstraf komen de broers aan het roer van het familiebedrijf te staan. Daarvoor moet wel eerst de derde broer Karel opzij worden gezet.

De villa in Baarn staat inmiddels te huur op Funda in Business.