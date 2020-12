Fiscus krijgt duizenden aangiftebrieven onbestelbaar retour

De Belastingdienst heeft eind november de aangiftebrieven voor de loonheffingen de deur uit gedaan. Daarvan zijn er ruim 6.000 onbestelbaar retour gekomen.

De fiscus wijst ondernemers erop dat zij een duplicaat kunnen aanvragen als ze de aangiftebrief voor 2021 niet hebben gekregen. ‘Zet in de brief in ieder geval uw loonheffingennummer en het adres waar het duplicaat naartoe moet. U krijgt dat dan binnen een week toegestuurd. U kunt ook aangeven dat u het duplicaat per mail wilt krijgen. Zet in dat geval niet alleen het postadres, maar ook het e-mailadres in de brief.’

Aanvragen van een duplicaat kan alleen op papier, door een brief te sturen naar: Belastingdienst,

Postbus 8738, 4820 BA in Breda.