Zorgbonus plaatst accountant voor ‘duivels dilemma’

De zorgbonus is voor zorgmedewerkers die zich tijdens de coronacrisis bijzonder hebben ingezet. Nu blijkt bijna iedereen in de zorg de bonus te krijgen, ook personeel voor wie dit extraatje niet bedoeld was. De accountant moet vaststellen of dit rechtmatig is. ‘Een duivels dilemma’, vindt Mike Tagage (BDO).

1000 euro

Dat de verpleegster op de covid-afdeling een bonus van 1000 euro verdient, is evident. De medewerker van het verpleeghuis heeft ook loodzware maanden achter de rug. Net als de praktijkondersteuner van de huisarts. Maar verdient de dermatoloog die geen patiënten mocht ontvangen een zorgbonus? En de netwerkbeheerder van de zorginstelling? Moet de schoonmaakploeg van het ziekenhuis ook 1000 euro krijgen?

Veel meer aangevraagd dan beoogd

Het blijkt dat zorginstellingen royaal de zorgbonus voor hun personeel hebben aangevraagd voor de periode maart-september 2020. Ruim 1,2 miljoen zorgverleners krijgen dit jaar duizend euro extra uitbetaald door hun werkgever. Dat is 90 procent van het totaal aantal zorgmedewerkers. Inmiddels hebben zorginstellingen een beschikking van het ministerie van VWS ontvangen: indien de zorgbonus ten onrechte is aangevraagd, dan moet dit worden gemeld en bovendien moet het teveel aan ontvangen geld worden terugbetaald. Jeugdzorg Nederland zag deze bui als een van de weinige hangen. Er werd besloten géén zorgbonus voor medewerkers aan te vragen. ‘Wij willen niet het risico lopen dat we de subsidie moeten terugbetalen, omdat we geen financiële middelen hebben om dit zelf op te vangen’, stelde de jeugdzorg.

Op bord van accountant

Als accountant in de zorg voelt Mike Tagage RA (BDO) zich voor het blok gesteld. ‘Zorginstellingen nemen in 2020 de zorgbonus voor medewerkers op in hun jaarrekening. De accountant moet, zoals het er nu nog naar uitziet, vaststellen of aan de voorwaarden van de zorgbonus is voldaan. Daar komt een heel vervelende aap uit de mouw. De overheid heeft namelijk een wet gemaakt die in de praktijk tot onduidelijkheid leidt. Er zijn vijf wettelijke criteria op basis waarvan iemand wel of geen recht heeft op zorgbonus. Het belangrijkste criterium – ben jij iemand die zich bovenmatig heeft ingespannen tijdens de coronacrisis – is niet in de wet uitgewerkt. Wat is een bovenmatige inspanning? En wanneer ben je een zorgmedewerker? Is dat alleen als je zorg verleent, of geldt het ook voor de talloze ondersteuners die in de zorg werkzaam zijn? De verantwoordelijkheid dit te bepalen is neergelegd bij de bestuurders van zorginstellingen. Door hetgeen wat in de beschikking op de aanvraag staat, is het werk van de accountant opgerekt om nu toch de rechtmatigheid te betrekken.’

Handreiking mist wettelijk kader

Om klaarheid te geven over ‘wie wel en wie niet’ publiceerde het kabinet een lijst met beroepen die voor een zorgbonus in aanmerking komen. Maar deze lijst is slechts een ‘handreiking’, er is geen wettelijk kader. Tagage: ‘Als accountant moet ik alle informatie die voorhanden is betrekken bij mijn werkzaamheden. Ik kan dus niet zomaar om die handreiking met beroepen heen. Als een klant voor 90 procent van zijn personeel een zorgbonus heeft aangevraagd, is duidelijk dat dit ook voor medewerkers is die volgens de handreiking niet in aanmerking komen. In dat geval kom ik in een spagaat als hiervoor geen terugbetaalplicht in de jaarrekening is opgenomen. Aan de andere kant hoeft de accountant geen inhoudelijk oordeel over de aanvraag voor de zorgbonussen te geven. Kortom, het is allemaal behoorlijk tegenstrijdig. Een bord spaghetti en de overheid zegt tegen de accountant: los het zelf maar op.’

Voorziening opnemen

BDO wordt continu gebeld door zorgklanten die zich afvragen hoe ze de zorgbonus in de jaarrekening moeten opnemen. ‘Er zijn meer vragen over de bonus dan over de compensatieregeling voor omzetderving. Mijn advies aan klanten is: kijk goed naar de vijf wettelijke criteria voor de zorgbonus en bepaal op basis hiervan of je een terechte aanvraag hebt gedaan voor medewerkers. Denk je dat je een bonus hebt aangevraagd voor medewerkers die er geen recht op hebben? Neem dan een voorziening in je jaarrekening op. Want zoals het er nu naar uitziet moet je onterecht uitgekeerde bonussen terugbetalen. Daar doemt dan meteen het volgende probleem op: veel zorginstellingen hebben hier helemaal geen geld voor en je kunt als goed werkgever de bonus niet van je personeel terug vragen. Mijn oproep aan VWS is om het rechtmatigheidsprobleem voor zowel bestuurders van zorginstellingen als de accountant op te lossen. Je kunt niet vooraf alle aanvragen honderd procent goedkeuren en achteraf het vreemd vinden dat het voor meer mensen is aangevraagd dan je aanvankelijk dacht.’