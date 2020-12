360 Suite voor Accountancy: al jouw diensten in één online omgeving

Om efficiënter te kunnen werken vanuit één systeem heeft Exact een nieuw softwareplatform ontwikkeld: Exact 360 Suite voor Accountancy. Een innovatie waarmee efficiëntie naar een veel hoger niveau wordt getild.

Pijnpunten in de sector

De administratie- en accountancysector staat voor flinke uitdagingen. In de sector wordt bijvoorbeeld regelmatig gewerkt met meerdere applicaties van verschillende leveranciers. Dossierinformatie en CRM-gegevens zijn hierdoor verspreid of ze zijn soms juist dubbel. Dit maakt het lastig om de controle te houden over de juistheid, de tijdigheid en de volledigheid. Ook kan het problemen opleveren in de samenwerking tussen collega’s en de communicatie met klanten.

Wat is Exact 360 Suite voor Accountancy?

Exact 360 Suite voor Accountancy is een systeem dat is gebouwd voor optimale gegevens- en dossieruitwisseling. Uiteraard werkt het geïntegreerd met het huidige Exact voor Accountancy-product. Administratie- en accountancykantoren kunnen hier makkelijker de voortgang van dossiers bewaren.

Vanuit Exact 360 Suite kun je straks aangiften controleren en versturen, communiceren met de klant via de geïntegreerde portal en bijhouden of het betreffende dossier volledig is. Gebruikt je klant geen producten van Exact? Dat is geen probleem, het systeem ondersteunt namelijk ook de software van andere leveranciers, bijvoorbeeld onderdelen van de Exact groep zoals Reeleezee en Unit4.

Alle informatie in één dossier

Met Exact 360 Suite heb je één centraal dossier voor je klant, waar iedereen binnen het kantoor bij kan. Op die manier hoef je niet meer op jacht naar informatie of documenten van een klant binnen de verschillende afdelingen van je bedrijf. Andersom kunnen al je collega’s de informatie over een klant opzoeken die ze specifiek nodig hebben. Omdat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie kan hierover geen miscommunicatie ontstaan. Ook voorkomt dit situaties waarbij jij niet bij de benodigde informatie kan, omdat een collega afwezig is door ziekte of vakantie.

Tijd besparen

Door in een centraal dossier te werken, heb je direct zicht op de status van bijvoorbeeld een aangifte. Ook zie je in een opslag of je bijvoorbeeld nog aanvullende documenten van een klant nodig hebt, zoals een bonnetje voor de btw-aangifte. Vervolgens kun je een klant via de ingebouwde portal direct vragen om de benodigde informatie. Hij krijgt een notificatie binnen via de Mijn[Kantoor]-app of per e-mail. Je werkt hierdoor veel meer in realtime.

Dit bespaart je tijd, omdat je bijvoorbeeld niet meer maanden hoeft te wachten op informatie vanuit de klant. Daarnaast heb je de mogelijkheid de klant zelf toegang te geven tot diens dossier. In dat geval kun je afspreken dat de klant altijd direct documenten uploadt in het systeem. Dit werkt zowel voor jou als voor de klant efficiënter.

Communicatie met de klant

Via het systeem kun je zoals gezegd direct contact leggen met de klant. Je kunt je klant bijvoorbeeld vragen om goedkeuring of aanvullende documenten. Daarnaast kan de klant vice versa jou ook vragen stellen via het systeem. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de vragen en antwoorden worden bewaard in het systeem. Stel je een vraag bij een aangifte? Dan wordt het antwoord opgeslagen in de desbetreffende map. Zo heb je alle communicatie bij elkaar.

Bovendien helpt het systeem je bij herinneringen. Heb je om aanvullende documentatie gevraagd, maar reageert de klant niet? Dan stuurt het systeem herinneringen naar de klant, uiteraard niet te vaak. Zo hoef je zelf niet constant te controleren of je alles al hebt ontvangen.

Plannen voor de toekomst

Met Exact 360 Suite biedt Exact uiteindelijk een centraal overzicht van en de controle over alle processen binnen een administratie- of accountancykantoor en alle diensten die worden geleverd. Ook werken klanten nog maar met één app voor goedkeuringen, voor het aanleveren van de benodigde informatie en voor de communicatie. Verder focust Exact zich op koppelingen met andere systemen voor alle soorten aangiften en de controle hiervan. Daarnaast wordt er gewerkt aan het opstellen van deze aangiften en van jaarverslagen op basis van de gegevens in Exact Online. Ook wil Exact de rapportage- en controlemogelijkheden uitbreiden met geavanceerde analyses. Exact plant om het aanbod van producten binnen de 360 Suite de komende jaren verder uit te breiden.

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over Innovatie.

