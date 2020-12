Banken balen van stijgende toezichtskosten

De toezichtkosten van De Nederlandsche Bank blijven maar stijgen. De rekening voor financiële instellingen is in tien jaar gestegen met 52 procent. Is het een voorbode wat accountants te wachten staat?

Tot 10 procent van omzet

Banken en andere financiële instellingen hebben schoon genoeg van de stijgende kostenstijging, zo schrijft het FD vandaag. Terwijl een verlaging van de kosten was beloofd, is er het afgelopen decennium alleen maar een kostenstijging geweest. Vooral kleinere partijen worden geraakt, aldus het FD. De krant schrijft dat Financiën en DNB ‘kennelijk hebben afgesproken’ dat hun verbouwingskosten ook onder toezichtkosten vallen. De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars zeggen dat de kosten bij DNB ‘de pan uitrijzen’, terwijl de winstgevendheid van hun leden onder druk staat door onder meer de lage rente en de coronacrisis. Bepaalde partijen, zoals kleine fintechs, dragen tot ruim 10% van hun omzet af aan DNB voor het toezicht. Een middelgrote verzekeraar kreeg dit jaar een rekening die bijna het dubbele was ten opzichte van die van vorig jaar.

Accountantscontrole

De situatie bij banken kan een voorbode zijn wat accountantskantoren in 2021 te wachten staat. Nu het AFM-toezicht op de accountantscontrole gaat veranderen, zullen de meerkosten daarvan bij het mkb terechtkomen. Volgens Hans Biesheuvel van ONL zeggen sommige accountancy-organisaties dat die kosten wel tot dertig of veertig procent kunnen gaan oplopen.

Bron: FD.nl