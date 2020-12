NBA voorziet vertraging in afronding jaarrekeningen

De coronapandemie kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van financiële processen en voor een tijdige afronding van de jaarrekening, waarschuwt de NBA in een nieuwe handreiking. ‘Voor accountants leiden de controle op afstand en tussentijdse aanpassingen in de risicoanalyse tot extra werk. Ook is de accountant extra tijd kwijt aan het afgeven van NOW-verklaringen.’

In de nieuwe handreiking 1147 ‘Gevolgen coronapandemie voor accountants’ gaat de NBA in op de gevolgen voor het werk van alle accountants en meer specifiek de impact op de jaarverslaggeving. ‘Er bleek bij veel van onze leden behoefte aan een handreiking, waarin wij nader ingaan op de diverse aspecten van de gevolgen van de coronapandemie. Dat geldt zowel voor accountants in business, accountants die werken voor het mkb als controlerend accountants’, aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte. ‘Eén van die aspecten waar wij ons zorgen over maken, is de tijdigheid van de beschikbaarheid van de jaarrekeningen. Ook de verhoogde risico’s op fraude verdienen extra aandacht van de accountant. In deze handreiking zijn die elementen voor alle accountants uitgewerkt.’

Toekomstperspectief

De handreiking gaat onder meer in op het belang van vragen over het toekomstperspectief van de onderneming, de waardering van goodwill, belastinglatenties en andere activa, de toelichting van risico’s, de weergave van de impact van ontvangen steunmaatregelen op de cashflows en het resultaat. ‘De antwoorden op deze vragen hebben directe gevolgen voor accountants die, afhankelijk van hun rol, de continuïteits- en waarderingsrisico’s moeten bepalen of beoordelen.’ Daarnaast kunnen veranderde processen en activiteiten invloed hebben op de interne beheersomgeving, die niet of anders heeft gefunctioneerd dan voorheen. ‘Dat kan leiden tot een grotere kans op fraude.’

Geen ‘smell of the place’

Accountants moeten extra alert zijn op gewijzigde risico’s en fraudesignalen, aldus de NBA. ‘Concrete problemen kunnen zich voordoen bij inventarisaties en controle van buitenlandse groepsonderdelen, die niet bezocht kunnen worden. De meeste fysieke ontmoetingen zijn noodgedwongen vervangen door digitale. Dit vermindert de ‘smell of the place’.’ Het kan relevant zijn om in de verklaring bij de uitgevoerde werkzaamheden toe te lichten dat gekozen is voor een andere aanpak, waarbij de accountant wel voldoende zekerheid heeft gekregen voor de controle, of heeft kunnen doen wat hij of zij nodig achtte in het kader van het samenstellen van de jaarrekening.

Niet laten opjagen

Door deze nieuwe factoren kan de tijdige afronding van de jaarrekening in gevaar komen, stelt de NBA. ‘Voor accountants leiden de controle op afstand en tussentijdse aanpassingen in de risico-analyse tot extra werk. Dat komt ook door mogelijke NOW-verklaringen die moeten worden afgegeven. Belangrijk is dat de betrokken partijen de aandacht besteden die nodig is en zich niet laten opjagen door tijdsdruk. Zorgvuldigheid is in dit kader belangrijker dan snelheid. De timing van de jaarrekening kan dus vertraging oplopen ten opzichte van de gecommuniceerde publicatiedata.’ De NBA pleit ervoor dat de verantwoordelijken voor de jaarstukken en accountants daarover in gesprek gaan met elkaar. ‘Zij moeten samen beoordelen in hoeverre bestaande planningen nog realistisch zijn. Belanghebbenden (waaronder toezichthouders) moeten waar nodig proactief gewezen worden op de mogelijke risico’s op vertragingen in het proces.’