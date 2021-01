PERSONALIA: Nieuwe partners bij HLB Van Daal

HLB Van Daal Adviseurs en Accountants heeft twee nieuwe partners benoemd: Nicole Wolfs en Angelo Neelen.

Wolfs (38) is per 1 januari benoemd tot partner van de business line Legal van HLB Van Daal. Ze is hoofdverantwoordelijke voor de juridische advisering en dienstverlening. Wolfs (38) is 13 jaar actief in de juridische advisering en dienstverlening en werkt sinds 1 oktober 2012 bij HLB Van Daal. Ze is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies en overnames (M&A) en focust zich op een constante kwaliteitsslag en professionalisering van de business line Legal.

Investeren in relaties

Neelen (47) is per 1 januari 2021 benoemd tot fiscaal partner van regiokantoor Den Bosch–Schijndel. Hij heeft 23 jaar ervaring in de fiscaliteit en werkt sinds 1 juni 2012 bij HLB Van Daal. Hij is als belastingadviseur voornamelijk actief in de DGA-praktijk en is tevens voorzitter van de kennisgroep Vennootschapsbelasting van HLB Nederland. Het bedrijf omschrijft Neelen als ‘een persoon die investeert in relaties en op basis van zakelijk (fiscaal) inzicht en menselijk contact het verschil maakt’.

HLB Van Daal telt 275 medewerkers en wil in Zuid-Nederland verder groeien. Nu telt het vijf vestigingen in Brabant en Limburg.