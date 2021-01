PERSONALIA | Nieuwe maat en directeuren bij DRV

Matthijs Verbraak (37) is per 1 januari 2021 toegetreden tot de maatschap DRV Accountants & Adviseurs. Hij is het 31ste lid van deze maatschap en mede verantwoordelijk voor de vestiging van DRV in Roosendaal. Daarnaast zijn drie accountants benoemd tot directeur.

Matthijs Verbraak

Matthijs (foto) studeerde fiscaal recht, werkte bij PwC en Van Oers en kwam in 2017 bij DRV na aansluiting van het kantoor Jongenelen & Tholhuijsen. Bij DRV bouwde hij de afgelopen jaren een mooie cliëntenportefeuille op. Hij ziet volop mogelijkheden voor verdere aanwas: ’Er zit heel veel potentie in onze organisatie, waardoor we een verdere groei kunnen realiseren. Daar wil ik graag aan werken’.

Benoemingen tot directeur

De accountants Kristian Aarnoutse (37), Jacco Driessen (42) en Jeroen Boer (46) zijn bovendien benoemd tot directeur. Jeroen Boer en Jacco Driessen werken in de Audit & Assurance-praktijk, Kristian Aarnoutse in de Mkb-adviespraktijk. Jeroen Boer gaat zich in zijn nieuwe functie meer toeleggen op het uitbreiden van de internationale dienstverlening binnen het netwerk Moore Global. Hij werkt inmiddels 11 jaar bij DRV en werkte daarvoor bij BDO. Jacco Driessen blijft zich inzetten voor het ontwikkelen en uitbreiden van zijn controleteam in Zeeland, dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Voordat hij in 2006 bij DRV begon, werkte hij bij KPMG. Ook Kristian Aarnoutse voorziet uitbreiding van zijn cliëntenportefeuille in Zeeland. Hij betrad de carrièreladder bij DRV vanaf de eerste tree, stagiair.

DRV heeft 12 vestigingen in Zuidwest-Nederland en 600 medewerkers.