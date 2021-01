Bedrijven buiten eurozone liften via Nederland mee op opkoopprogramma ECB

Bedrijven buiten de eurozone maken gebruik van Nederlandse BV’s om mee te liften met het opkoopprogramma voor bedrijfsleningen van de Europese Centrale Bank, meldt het FD.

Er zijn diverse bedrijven die via financierings-BV’s in Nederland of Luxemburg gebruikmaken van het opkoopprogramma, dat alleen toegankelijk is voor bedrijven in de eurozone. Het gaat onder meer om oliemaatschappij BP en drankenproducent Diageo, allebei Britse bedrijven. Zij hebben obligaties uitgegeven vanuit Nederlandse BV’s. Financieel dienstverlener Intertrust zegt dat meer bedrijven de constructie zien zitten. ‘Tien tot twintig partijen hebben bij ons een aanvraag gedaan hierover’, zegt directeur kapitaalmarkten Arno Vink.

Tot tien basispunten goedkoper

De ECB tekent in op uitgiftes en biedt daarnaast op bestaande obligaties. Met name dat intekenen op nieuwe obligaties helpt bedrijven, ziet een bankier. ‘Iedereen die in deze business actief is kent wel een voorbeeld van een bedrijf waarbij een orderboek alleen met dank aan de ECB vol kwam.’ Worden uitgiftes meerdere keren overschreven, dan is het makkelijker om de rente op de obligatie nog te verlagen. Dat kan tot tien basispunten schelen ten opzichte van bedrijven die niet in aanmerking komen voor het opkoopprogramma.

Minimaal vijftig bedrijven

Ook het Zwitserse Swisscom is in Nederland neergestreken middels een financierings-BV en Unilever, nu volledig Brits, blijft obligatieleningen vanuit Nederland uitgeven. Volgens het FD hebben zeker vijftig bedrijven van buiten de EU een financieringsbedrijf binnen de eurozone, goed voor € 110 miljard aan obligaties uit die mogelijk in aanmerking komen voor het opkoopprogramma van de ECB. Maar volgens Swisscom is dat niet het doel van de Nederlandse BV; het bedrijf denkt dat groene obligaties binnen de EU beter verhandelbaar zijn dan in Zwitserland.

ECB is selectief

Een advocaat wijst wel op aanvullende eisen die de ECB stelt. ‘Uitgevende bedrijven moeten wel daadwerkelijk op grote schaal actief zijn in de eurozone. Als je hier geen activiteiten hebt, gaat de ECB echt niet kopen.’ Bovendien is de centrale bank selectief. ‘We zien wel eens dat een deal op zo’n manier gestructureerd is dat hij in aanmerking zou moeten komen voor het opkoopprogramma, maar dat er toch niet wordt gekocht.’

