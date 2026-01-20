Kroatische Boris Vujčić voorgedragen als nieuwe vicevoorzitter ECB

De Kroatische centralebankpresident Boris Vujčić is door de ministers van Financiën van de eurolanden voorgedragen als de nieuwe vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Met zijn benoeming zou voor het eerst een vertegenwoordiger uit Oost-Europa toetreden tot het hoogste bestuur van de ECB.

De 61-jarige Vujčić volgt naar verwachting vanaf eind mei de huidige vicevoorzitter Luis de Guindos op, wiens termijn dan afloopt. Formeel moeten het Europees Parlement, de Raad van Bestuur van de ECB en uiteindelijk de Europese regeringsleiders nog instemmen, maar in eerdere gevallen werd het oordeel van de Eurogroep steeds gevolgd.

Doorbraak voor Oost-Europa

De benoeming geldt als een belangrijke mijlpaal voor Oost-Europese eurolanden, die tot dusver geen zetel hadden in het zeskoppige dagelijks bestuur van de ECB. Inmiddels bestaat een derde van de eurozone uit landen uit deze regio. Zij voerden de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker campagne voor vertegenwoordiging aan de top van de centrale bank.

In de laatste stemrondes bleven alleen Vujčić en de Finse centralebankpresident Olli Rehn over. Kandidaten uit Litouwen, Estland, Portugal en Letland haakten eerder af wegens onvoldoende steun.

Ervaren en ‘havikachtig’

Vujčić staat sinds 2012 aan het hoofd van de Kroatische centrale bank en speelde een belangrijke rol bij de toetreding van Kroatië tot de eurozone in 2023. Binnen de ECB geldt hij als relatief havikachtig: recent stelde hij dat de risico’s voor inflatie en economische groei in balans zijn en dat een volgende rentezet zowel omhoog als omlaag kan uitvallen.

Opmaat naar grotere machtswisseling

De benoeming van Vujčić markeert het begin van een bredere wisseling van de wacht binnen de ECB-top. In de komende jaren lopen meerdere sleutelmandaten af, waaronder dat van president Christine Lagarde in oktober 2027.

Voor haar opvolging worden nu al verschillende namen genoemd, waaronder Pablo Hernández de Cos (Spanje), huidig voorzitter van de Bank for International Settlements, voormalig DNB-president Klaas Knot, Bundesbank-president Joachim Nagel en ECB-bestuurslid Isabel Schnabel.

Bij de uiteindelijke samenstelling van de ECB-top wordt traditioneel gezocht naar evenwicht tussen grote en kleine landen, noord en zuid, monetair ‘haviken’ en ‘duiven’, en man en vrouw.

Bron: Bloomberg