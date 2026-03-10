ECB: mogelijke renteverhoging door oplopende inflatierisico’s

De kans dat de Europese rente opnieuw wordt verhoogd, neemt toe. Dat zegt Madis Müller, beleidsmaker bij de Europese Centrale Bank in een artikel in Bloomberg.

Volgens hem is het inmiddels waarschijnlijker dat de volgende rentestap een verhoging wordt dan een verlaging.

De uitspraak komt op een moment dat financiële markten lange tijd juist rekenden op een renteverlaging. De verwachtingen zijn echter veranderd door de onrust op de energiemarkten, die samenhangt met de oorlog in het Midden-Oosten.

Olieprijs en energie onzeker

Door het conflict rond Iran schoten de energieprijzen sterk omhoog. De olieprijs bereikte maandag nog een recordniveau, wat de zorgen over inflatie opnieuw heeft aangewakkerd. Inmiddels is er weer wat rust op de markten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump suggereerde dat de oorlog mogelijk niet lang meer zal duren.

Toch liggen de energieprijzen nog altijd aanzienlijk hoger dan vóór het uitbreken van het conflict. Dat kan volgens economen een opwaarts effect hebben op de inflatie en daarmee op het rentebeleid van de ECB.

Voorzichtigheid bij centrale bank

Müller benadrukt dat de centrale bank voorlopig geen overhaaste beslissingen wil nemen. De ECB wil eerst beoordelen of de stijging van de energieprijzen tijdelijk is of langduriger doorwerkt in de economie.

Op donderdag 19 maart komen de centrale bankiers van de eurozone opnieuw bijeen om over het rentebeleid te spreken.

Bron: Bloomberg