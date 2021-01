‘Megaproblemen’ met Belastingdienst door ruilhandel met toppaard

Presentatrice Britt Dekker en Talpa liggen in de clinch met de Belastingdienst over een peperduur paard dat John de Mol Dekker levenslang in bruikleen heeft gegeven. Volgens Dekker zijn er ‘megaproblemen’ met de fiscus ontstaan.

Fiscale constructie

Dekker en producent De Mol kwamen twee jaar geleden een ruil overeen, waarbij Dekker vier programma zou presenteren en in ruil daarvoor haar droompaard George in bruikleen kreeg van Talpa. “Anders kwam de Belastingdienst achter mij aan en moest ik belasting betalen erover, omdat ik uitbetaald wordt in natura”, vertelde Dekker daar eerder over.

Problemen met Belastingdienst

Nu heeft de presentatrice echter alsnog de Belastingdienst op haar dak, vertelde ze deze week bij Media Inside. “Nou ja, ik wilde gewoon dat paard en als ik geld had gekregen, dan moest ik daar zelf belasting over betalen en nu niet.” Belastingtechnisch moest het (naar verluidt €400.000 kostende) paard op naam van Talpa blijven staan. Daardoor zijn nu volgens Dekker ‘megaproblemen’ met de Belastingdienst ontstaan. Wat voor problemen dat precies zijn is verder niet bekendgemaakt.

Bron: Mediacourant