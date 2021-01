VVD wil ‘track & trace’ bij Belastingdienst

Vorige week deed Booij Bikkers Advocaten de suggestie om de Belastingdienst uit te rusten met een ‘track & trace’-systeem voor brieven. Dit voorstel wordt omarmd door de VVD, blijkt uit vragen aan staatssecretaris Vijlbrief.

Onvindbaar

Het gebeurt met enige regelmaat dat er stukken (aangetekend) naar de belastingdienst worden gestuurd en daar wel aankomen, maar daarna onvindbaar zijn. Dit is een doorn in het oog van onder meer advocatenkantoor Booij Bikkers. ‘Er is vaak geen contactpersoon, en zal moeten worden na-gebeld om erachter te komen wie de zaak behandelt en wat de status is. Dat nabellen is een heel gedoe. Vaak weet men niet wie de zaak behandelt en kan men ook geen bevestiging geven of de brief is ontvangen. Daar komt bij dat de zaak veelal enige urgentie heeft, bijvoorbeeld vanwege termijnen die uit de wet voortvloeien’, zo schrijft Booij Bikkers op haar website.

Emailadres

Het kantoor stelt een ‘track & trace’-systeem voor, waaruit blijkt welke brief door wie wordt behandeld en wat de status van het verzoek/behandeling is: ‘Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Stel, de belastingdienst laat deze correspondentie niet via de post lopen, maar via een speciaal daarvoor aangemaakt e-mail adres, bijvoorbeeld vooroverleg@belastingdienst.nl, of via een bepaalde pagina van de website van de belastingdienst waarin een formulier met bijlage wordt ingevuld. Alle verzoeken worden dan automatisch geregistreerd en krijgen een registratie nummer, waarvan de inzender direct een bevestiging krijgt (net als bij een bestelling bij een webwinkel). Vervolgens zou men via het invullen van dit registratienummer op diezelfde website kunnen verifiëren wat de status van het verzoek is, en, indien in behandeling, met wie contact kan worden opgenomen.’

Vragen aan Vijlbrief

Tweedekamerlid Helma Lodders (VVD) is geporteerd van dit idee en stelde maandag schriftelijke vragen aan staatssecretaris Vijlbrief. Ze verwijst onder meer naar enquêtes onder leden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB). Die wijzen volgens Lodders keer op keer uit dat de bereikbaarheid van de Belastingdienst niet voldoende is, waarbij de grootste ergernis is dat brieven niet aankomen of zoekraken, onduidelijk is door wie de brieven behandeld worden en er niet altijd duidelijkheid is over de afhandeltermijnen. Ze vraagt Vijlbrief of hij wel eens gesprekken heeft gevoerd met particuliere bedrijven waar ‘track & trace’ een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is en waarbij klanten (zowel particulier als zakelijk) een bestelling of andere dienstverlening precies kunnen volgen. Tot slot wil ze weten of hij de mening deelt dat een ‘track & trace’ bij de Belastingdienst een zeer werkbaar en efficiënt middel kan zijn om procedures en afhandeling te bespoedigen en de doorlooptijden kan verminderen. En zo nee, waarom niet.