Bedrijven zien langdurig ziekteverzuim oplopen

Werkgevers hebben door het uitstellen van reguliere zorg steeds vaker te kampen met werknemers die lange tijd uit de running zijn, blijkt uit cijfers van verzuimverzekeraar Sazas. Die ziet het aantal verzuimgevallen van langer dan 250 dagen met een vijfde toenemen.

Door de coronacrisis moeten zieke medewerkers langer wachten op behandeling en re-integratie. Sazas behandelde in de laatste drie maanden van 2019 nog 328 dossiers van medewerkers met een verzuim langer dan 250 dagen. In het vierde kwartaal van 2020 is het aantal dossiers met 19% gegroeid tot 392.

Corona zorgt voor stress

Het ziekteverzuim over de eerste drie kwartalen van 2020 lag met 4,7% op het hoogste punt sinds 2003. Wat de coronacrisis op de lange termijn betekent voor psychisch verzuim, is nog niet bekend. ‘Deze crisis zorgt voor veel spanningen, onzekerheid en stress. Overleeft mijn bedrijf de coronacrisis? Verlies ik mijn baan? Loop ik risico om ziek te worden en hoe zit het met mijn familie? Daarnaast moeten medewerkers en werkgevers op zoek naar een nieuwe werk-privébalans, omdat ze vaak thuiswerken en soms ook nog hun kinderen aan de keukentafel moeten helpen met onderwijs’, zegt Sazas-directeur Hans van Bussel. Ook wie niet thuiswerkt, kampt met druk rondom testen en de angst van besmettingen op de werkvloer.

De kosten van een zieke werknemer bedragen volgens Sazas gemiddeld 200 tot ruim 400 euro per dag. Werkgevers moeten vooral in gesprek blijven met hun personeel, tipt Van Bussel. ‘Blijf monitoren hoe zij de werkdruk ervaren, houd oog voor werk-privébalans en schakel waar nodig professionele hulp in.’

Coronaverlof

Vakbond FNV ziet ook de gevaren van een corona-burnout, zeker voor werknemers die schoolkinderen thuis hebben. Een peiling wijst uit dat 85% van de werkende ouders problemen voorziet bij de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs. De bond wil een coronaverlof voor deze groep. ‘We zien dat werkende ouders op hun tandvlees lopen en uitvallen. De druk gaat alleen nog maar verder oplopen. Onbegrijpelijk dat deze groep na onze herhaaldelijke oproepen nog steeds volledig buiten het vizier van minister Koolmees valt. Hoeveel mensen moeten omvallen door druk, spanning en stress voordat er aanvullende maatregelen komen?’

De meeste werknemers hebben geen afspraken gemaakt met hun werkgever om de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs te kunnen volhouden. FNV vindt dat Nederland achterloopt bij België en Duitsland, die werkende ouders extra betaald verlof toekennen.