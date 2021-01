Belastingdienst ontving 160.000 meldingen over phishing

Cybercriminelen verstuurden in 2020 een recordaantal phishing-mails uit naam van de Belastingdienst. De fiscus kreeg 160.000 meldingen. Dat is 20 keer meer dan in 2017.

Enorme toename

De meldingen over phishing betreffen zowel e-mail, appjes als sms-berichten. In 2019 kwamen er bij de Belastingdienst 35.000 meldingen binnen, terwijl het er in 2017 nog zo’n 7700 waren. ‘We zien dat cybercriminelen steeds professioneler en geraffineerder te werk gaan. Mails, appjes en SMS’jes ogen steeds professioneler – de tijd van gebrekkig Nederlands in dergelijke mails is allang voorbij. Berichten zijn ook steeds meer gepersonaliseerd’, zo laat de Belastingdienst aan Security.NL weten.

Steeds echter

De trend is niet alleen een sterke toename, maar ook dat phising-mails er steeds ‘echter’ uitzien waardoor de ontvanger er gemakkelijker intrapt. ‘Mensen worden steeds directer en persoonlijker aangesproken, waardoor een bericht ‘echt’ lijkt. Deze trend wordt veroorzaakt door het feit dat er online steeds meer informatie over personen wordt gestolen’, aldus de Belastingdienst.

Rekeningen

Naast de meldingen die binnenkwamen liet de Belastingdienst vorig jaar 265 bankrekeningen blokkeren die voor phishing werden gebruikt. De cijfers over het blokkeren van bankrekeningen worden pas sinds afgelopen jaar structureel bijgehouden, maar duidelijk is wel dat het in 2019 nog ging om enkele tientallen bankrekeningnummers. Verder heeft de Belastingdienst 1600 telefoonnummers laten blokkeren, tegenover enkele honderden in 2019. Ook werden honderden websites vorig jaar uit de lucht gehaald.

Kat en muis

Volgens de Belastingdienst is er sprake van een kat-en-muisspel. De criminelen reageren weer op de acties van de fiscus. Zo houden ze in de gaten hoe snel zaken offline worden gehaald, om daar bij hun volgende campagne rekening mee te houden. Ook wordt er bij de phishingcampagnes rekening gehouden met de tijdstippen dat klantcontactcentra sluiten. Vaak opereren criminelen buiten de openingstijden van de desbetreffende organisatie.

Bron: Security.nl