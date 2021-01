Datagoudmijn verzilveren? Lees het gratis kennisdoc

Accountants zitten op een datagoudmijn. Maar deze data inzetten om je toegevoegde waarde te vergroten, is nog niet zo makkelijk. Unit4 Bedrijfssoftware schreef een praktisch en gratis kennisdoc.

Innovatie nodig

Accountant- en administratiekantoren zijn goed in het opstellen en controleren van de jaarrekening en het inrichten van de financiële administratie. Zij worden hier door klanten ook om gewaardeerd. Veel bedrijven kunnen (wettelijk) niet zonder accountant of administratiekantoor. Dit is enerzijds gunstig voor de beroepsgroep, die hierdoor ook in de 21e eeuw van werk verzekerd blijft. De keerzijde is echter dat deze wettelijke plicht tot een gebrek aan innovatie in de accountancybranche kan leiden. De klant komt immers toch wel?

Advies en inzicht

Uit een benchmarkonderzoek van Unit4 Bedrijfssoftware (2020) blijkt dat accountants en boekhouders het aandeel van advisering in hun dienstverlening met bijna 60% willen laten groeien. Een ander terrein waar accountants kansen hebben is het à la minute inzicht geven in de financiële situatie van hun klanten. In onderzoeken zegt tachtig procent van de bedrijven dat ze meteen wil kunnen horen hoe de vlag er financieel bij hangt; een op de drie vindt dat de eigen accountant nu nog onvoldoende in staat is daar snel duidelijkheid over te geven.

