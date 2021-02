Pilot met realtime rapportage moet btw-gat van 2 miljard verkleinen

De Amsterdamse start-up Summitto wil met een pilot rondom zogeheten confidentiële factuurrapportage helpen het gat van € 2 miljard aan jaarlijks misgelopen btw-inkomsten te verkleinen. De Nederlandse overheid loopt dat bedrag mis door fraude en vergissingen.

Summitto heeft een realtime rapportagesysteem ontwikkeld waarmee de belastingaangifte volledig kan worden gedigitaliseerd, zodat controles sneller kunnen worden uitgevoerd. ‘Hierdoor kan het aantal vergissingen worden geminimaliseerd.’ Andere EU-landen hebben al een dergelijk rapportagesysteem ingevoerd.

Kans op hacks minimaal

Het grote verschil ten opzichte van bestaande systemen is dat het systeem beter is beveiligd dankzij moderne technologie, aldus Summitto. ‘Er wordt geen daadwerkelijke factuurdata opgeslagen, er wordt slechts een versleutelde unieke ID-code van de factuur opgeslagen. Hierdoor is de kans op hacks minimaal. Met name voor factuurinformatie is dit van belang omdat hiermee gevoelige prijsinformatie gemoeid is. Als deze prijsinformatie openbaar zou worden gemaakt, zou het de klantrelatie van vele bedrijven kunnen schaden aangezien bedrijven vaak een ander bedrag in rekening brengen voor dezelfde dienst aan de ene klant dan aan de andere klant.’

Formulier of Excel

Op een eigen portaal is Summitto een openbare pilot gestart. ‘In de toekomst zullen bedrijven volledig automatisch kunnen voldoen aan de rapportageverplichtingen door hun boekhoudprogramma of ERP-systeem te koppelen aan het rapportagesysteem. Deze pilot toont echter dat ook bedrijven die geen gebruik maken van bovenstaande technologie, hun facturen kunnen rapporteren door middel van een formulier of door het uploaden van Excel-bestanden.’ Summitto heeft het systeem naar eigen zeggen al aan meerdere landen gepresenteerd en was ook uitgenodigd door de Europese Commissie om de oplossing toe te lichten op een conferentie in Brussel.