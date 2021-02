WEA Deltaland neemt administratiekantoor Adalko Dordrecht over

WEA Deltaland zet haar strategische uitbreiding voort met de overname van het Dordtse administratiekantoor Adalko per 1 januari 2021, meldt het accountantskantoor. De klanten van Adalko zijn persoonlijk geïnformeerd en al het personeel is sinds deze datum officieel in dienst van WEA Deltaland. Met de overname hoopt WEA Deltaland op een uitbreiding van de klantenportefeuille in de regio Drechtsteden en een versterking van haar positie in de branche.

Samenwerking

WEA Deltaland en Adalko delen sinds 2019 het kantoorpand aan de Jan Valsterweg in Dordrecht. Hierdoor hebben beide organisaties elkaar beter leren kennen. De missie en visie van WEA Deltaland sluiten aan bij de wijze waarop Adalko haar klanten benaderd, meldt WEA.

Toekomst

Nu het proces van de overname is afgerond zal er meer tijd en aandacht besteed worden aan de potentie en groei van dit kantoor. Vanuit WEA Deltaland is Chantal de Jonge-van Daalen de nieuwe kantoorleider van Dordrecht, meldt WEA: ‘Chantal heeft al ruim 8 jaar ervaring als registeraccountant bij WEA Deltaland en bezit over de juiste skills om WEA Deltaland en haar nieuwe collega’s te verbinden. Beide partijen kijken uit naar een succesvolle samenwerking.’

WEA Deltaland bestaat al sinds 1917 en is actief in de regio’s Zuid-Holland en Gelderland.