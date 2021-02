DKTI-subsidieregeling groen transport weer van start

Bedrijven kunnen van 23 maart tot en met 6 april weer een aanvraag doen in het kader van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI). Ondernemers kunnen van deze regeling gebruikmaken voor emissieloze vrachtauto’s en bijbehorende laad- en tankinfrastructuur.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kunnen ondernemers met deze regeling ervaring opdoen met elektrische vrachtwagens, zodat die meer en sneller op de weg komen. ‘Daarnaast kunnen ondernemers met een goed idee een steuntje in de rug krijgen zodat we hun groene innovaties terugzien op de weg.’

Kennis delen is voorwaarde

De subsidie geldt voor uitstootvrije voertuigen boven de 4.250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking. Het kabinet trekt een eerste bedrag van € 11 miljoen uit, zodat ondernemers ervaring op kunnen doen met gebruik in de praktijk. Voorwaarde is wel dat zij hun opgedane kennis en ervaringen delen, zodat de markt versneld op gang komt. Ook innovatieve transportplannen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Daarvoor wordt € 25 miljoen uitgetrokken. Een onafhankelijke commissie kiest de beste innovaties uit.

Precommerciële fase

De regeling wil de transitie naar innovatieve en duurzame energiedragers stimuleren. ‘Hierbij richt het programma zich op ontwikkeling van vervoersmiddelen en bijbehorende tank- en laadinfrastructuur in een precommerciële fase.’ De subsidie is bedoeld voor onder meer bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen, nieuwe concepten voor stadslogistiek, zoals Light Electric Vehicles en cargobikes en het bevorderen van de ontwikkeling en het aanbod van zero-emissievoertuigen en -schepen.

Derde ronde

Het is de derde ronde van de DKTI-regeling. Nieuw daarin is onder meer dat er ook subsidie is voor de categorie ‘learning by using’: het opdoen en delen van ervaring met grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissievoertuigen in het goederenvervoer. ‘Concreet betreft dit zero-emissievoertuigen in de categorieën N2 vanaf een maximumgewicht van 4.250 kg en N3. Projecten betreffende het rijden op biobrandstoffen worden niet ondersteund vanuit learning by using.’

In twee eerdere rondes investeerden bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in 76 projecten, met een totale waarde van € 163 miljoen. ‘Onder andere de eerste generatie elektrische vrachtwagens, vuilniswagens op waterstof en waterstofstankstations zag zo het levenslicht.’

