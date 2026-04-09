Torenhoge dieselprijzen zetten ondernemers onder druk

Nieuws, Overig

De stijgende dieselprijzen brengen ondernemers in de transportsector steeds meer in de problemen. Een grote meerderheid (75%) maakt zich zorgen over de continuïteit van zijn bedrijf. Dat blijkt uit een quick scan van OndernemersClaim onder aangesloten ondernemers.

9 april 2026 door Accountancy Vanmorgen

Tweederde van de ondervraagden ziet zich genoodzaakt de tarieven van producten en diensten te verhogen. De gemiddelde stijging bedraagt 12 procent, met uitschieters boven de 20 procent. De overige ondernemers kunnen prijzen (nog) niet verhogen, bijvoorbeeld door vaste prijsafspraken of uit angst voor klantverlies. 

Brandstofverbruik beperken

Ondernemers proberen brandstofkosten op diverse manieren te reduceren. Onder meer door goedkoper te tanken in het buitenland, efficiënter te rijden of minder kilometers te maken. De helft ziet geen mogelijkheden om kosten te besparen. De meeste respondenten hebben de onbelaste reiskosten voor hun werknemers niet verhoogd. 

Weinig alternatief voor diesel 

Het vinden van alternatieven voor dieselvoertuigen biedt weinig soelaas: ruim 80 procent van de ondernemers overweegt geen overstap. Wie dat wel doet, kijkt vooral naar elektrisch rijden en hybride mobiliteitsvormen.

Problemen stapelen zich op  

Bijna de helft van de ondernemers heeft ondertussen klanten of opdrachten verloren. Als de brandstofprijzen nog verder stijgen, vreest het merendeel voor de toekomst van zijn bedrijf.

Tags: diesel, transport

Gerelateerde artikelen

