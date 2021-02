ING ziet dit jaar herstel in accountancy, minder animo voor wettelijke controles

Met een volumekrimp van 1% ontkwam de relatief stabiele accountancysector vorig jaar niet geheel aan de coronacrisis. Dit jaar herstelt de sector zich met een verwachte groei van 1,5%, blijkt uit het nieuwe Vooruitzicht Accountancy van het ING Economisch Bureau. De aantrekkende economie en de NOW-regeling leveren accountants extra werk op.

Grootste uitdagingen

ING ziet verdere digitalisering als grootste uitdaging voor de sector, onder meer op het gebied van data-analyse. Maar ook strengere wet- en regelgeving om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken vormt een grote uitdaging voor de sector, constateren de bankeconomen. Om dit te bewerkstelligen zullen veel accountantsorganisaties zich beraden op hun strategische koers, verwacht de bank. Daarbij zijn er keuzes te maken tussen schaalvergroting, specialiseren of samenwerken.

Vraag naar adviesdiensten trekt aan

Het volume in de accountancysector kromp vorig jaar kromp met circa 1%, heeft ING becijferd. Hoewel de samenstel- en controlewerkzaamheden in 2020 grotendeels intact bleven, nam vooral de vraag naar adviesdiensten af. “Vanwege de grote onzekerheid rondom het coronavirus trapten veel bedrijven op de rem met betrekking tot het doen van overnames en andere investeringen”, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Economisch Bureau. “Dit leidde tot minder vraag naar advieswerk van accountantsorganisaties. De verwachting is dat met het aantrekken van de economie later dit jaar, ook de vraag naar adviesdiensten aantrekt. Een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit zorgen in 2021 weer voor meer vraag naar financieel en/of fiscaal advies.”

NOW-regeling levert extra werk op

Daarnaast zorgt de NOW-regeling in 2021 voor extra werk. Inmiddels hebben circa 140.000 bedrijven een beroep gedaan op de NOW-regeling 1.0 en een kleiner deel daarvan ook op de NOW 2.0 en 3.0. Ongeveer 10% van deze bedrijven heeft naar verwachting een accountantsverklaring nodig ter verantwoording van deze subsidie.

Krappe arbeidsmarkt zet rem op groei

Ondanks een daling van het volume in 2020 met 1%, nam de omzet vorig jaar met circa 1% toe. Dit komt doordat de tarieven voor het derde jaar op rij met ten minste 2% zijn gestegen. Met name de tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie groeiden met 3% sterk. Verder zijn de hogere tarieven deels ook compensatie voor de hogere personeelskosten als gevolg van de aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Goede accountants zijn nog altijd schaars, mede door concurrentie vanuit het bedrijfsleven. Dit zorgt bij ongeveer een kwart van de accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de meest recente Conjunctuurenquête.

Data-analyse is een volgende stap

De grootste uitdagingen voor de sector in de komende jaren zijn verdere digitalisering en (nog) strengere wet- en regelgeving om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Aangezien de meeste eenvoudige administratieve werkzaamheden inmiddels vrijwel volledig zijn gedigitaliseerd en geautomatiseerd is het tijd voor een volgende stap in het digitaliseringsproces, stelt ING. Daarbij gaat het om het inzetten van (klant)data-analyse om de interne processen verder te optimaliseren en de klant nog beter van dienst te kunnen zijn. Binnen de sector wordt dit nog nauwelijks toegepast, terwijl hier volop mogelijkheden liggen.

Strategische koers uitzetten

Digitalisering en het voldoen aan de kwaliteitseisen als gevolg van strengere wet- en regelgeving vergen grote investeringen waar schaalgrootte voor nodig is, constateert ING. Zo is volgens de bank de auditpraktijk bij veel accountantsorganisaties door de oplopende kosten te klein om nog zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Veel accountantsorganisaties zullen zich daarom beraden op hun strategische koers, verwacht de bank. Daarbij staan ze voor een keuze tussen schaalvergroting door middel van fusies en overnames, specialiseren in bijvoorbeeld samenstel- en advieswerk of in een specifieke sector, of samenwerken met andere partijen zodat een bredere dienstverlening kan worden aangeboden.

Minder animo voor wettelijke controles

De verwachting is dat door de strategische heroriëntatie het aantal kantoren met een vergunning voor wettelijke controles de komende jaren verder zal afnemen, omdat wettelijke controles voor veel kantoren niet langer rendabel zijn. Deze ontwikkeling is overigens al langer gaande. Zo is het aantal niet-oob kantoren in de afgelopen vijf jaar al met ruim een kwart afgenomen, terwijl het aantal oob-vergunninghouders bijna is gehalveerd.

Lees het hele Vooruitzicht Accountancy.

Bron: ING