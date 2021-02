De aangifte erfbelasting voor een overlijden in 2021 of de aangifte schenkbelasting over een schenking in 2021 kan vanaf 1 maart via de online aangifte in Mijn Belastingdienst.

De papieren aangifte voor schenk- en erfbelasting is vanaf halverwege maart 2021 beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Gebruik van een aangifte op papier, heeft geen gevolgen voor de uiterste inleverdatum.

Bron: Forum Fiscale Dienstverleners.