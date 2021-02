Weinig baankans als administratieve kracht, wel als salarisadministrateur

UWV heeft op een rij gezet welke (administratieve) beroepen de minste baankansen bieden. Salarisadministrateur wordt nog steeds gezien als kansrijk beroep. Digitalisering bedreigt wel al jaren veel administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau, constateert de uitkeringsinstantie.

Bij de minst kansrijke beroepen gaat het in totaal om 54 beroepen. De overzichten zijn gebaseerd op cijfers van eind 2020.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2021 verder oploopt. Veel mensen zullen dus op zoek gaan naar werk, zo nodig in een ander beroep.

Het overzicht met minst kansrijke beroepen is gebaseerd op cijfers van het najaar 2020. Daarbij is vooral gekeken naar de verhouding tussen het aantal vacatures en werkzoekenden.

Sommige beroepen in dit overzicht bieden al langer beperkte kansen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met digitalisering of omdat het beroep (te) populair is onder scholieren/studenten en werkzoekenden. Andere beroepen behoren tot de minst kansrijke beroepen omdat ze in 2020 flink

getroffen zijn door de coronamaatregelen. In beide gevallen blijven de baankansen naar verwachting (voorlopig) beperkt. Wel is het denkbaar dat de kansen in de ‘door corona getroffen’ beroepen verbeteren zodra coronamaatregelen blijvend worden versoepeld.

Minst kansrijke administratieve beroepen

De minst kansrijke beroepen op administratief gebied:

Administratief (algemeen)

Administratief medewerkers (archief/documentatie, data-entry)

Ondersteunende secretariële medewerkers

Secretaresses

Postkamermedewerkers en bodes

Personeelsplanners

Financieel-administratief

Financieel-administratief medewerkers

Baliemedewerkers bank

Digitalisering bedreigt al jaren veel administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau. Dit speelt zowel bij de overheid als in de marktsectoren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om secretarieel en administratief medewerkers (mbo-niveau 2). Sinds de coronacrisis zijn ook de kansen van secretaresses (mbo-niveau 3) weer minder goed geworden. Slimme software en computersystemen vervangen taken. Ook nemen burgers en klanten administratieve taken over (zelfservice via elektronische

agenda’s, apps, vooraf ingevulde belastingaangiftes, etc.). Het aanbod van werkzoekenden en

pas-gediplomeerden is veel groter dan de vraag.

Ook in financieel-administratieve beroepen dalen de baankansen. Beroepen als financieel-administratief medewerkers en baliemedewerkers bij een bank waren al kwetsbaar door digitalisering en automatisering. Zo zijn er afgelopen jaren steeds meer regionale bankfilialen gesloten. De coronacrisis lijkt deze ontwikkeling te versnellen. Een aantal grote banken kondigden aan extra filialen te sluiten.

Beste baankansen

UWV laat ook zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden. Dat geeft richting aan mensen die op zoek moeten naar ander werk of willen nadenken over omscholing. In totaal gaat het om 182 kansrijke beroepen, verdeeld over 15 segmenten.

Als we kijken bij de sector financieel-juridisch dan staan daar onder meer de volgende beroepen:

Financieel administrateurs, salarisadministrateurs

AA- en assistent accountants, registeraccountants

Assistent controllers, controllers, IT-auditors

Belastingadviseurs

Juristen, juridisch adviseurs, kandidaat-notarissen

Overstapberoepen

UWV heeft eerder ook een overzicht per sector gemaakt van overstapberoepen. Daarin wordt ook de salarisadministrateur als overstapberoep genoemd voor de financieel-administratieve medewerker, de medewerker personeelsadministratie en de HRM-adviseur.

Vereisten:

Kennis van sociale en fiscale wetgeving, signaleren en doorvoeren van wijzigingen vanuit wetgeving/CAO

Hbo werk- en denkniveau, Praktijkdiploma Loonadministratie, kunnen werken met hrm-software pakketten

Minst kansrijke beroepen op UWV.nl

Kansrijke beroepen op werk.nl

Overstapberoepen: werk vinden in een ander beroep