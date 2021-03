‘Nederland nog steeds één van de grootste belastingparadijzen’

Nederland blijft hoog scoren als belastingparadijs voor multinationals wereldwijd. Dat komt naar voren in de nieuwe Corporate Tax Haven Index, gepubliceerd door Tax Justice Network. Nederland staat vierde op de lijst, na de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda.

Hoger tarief vennootschapsbelasting

Vijf politieke partijen committeren zich aan een manifest om deze positie te veranderen. Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s afgelopen week bleek dat bijna alle politieke partijen de vennootschapsbelasting willen verhogen. Een hoger tarief alleen is echter niet de oplossing, vindt Tax Justice Network. ‘Zolang grote bedrijven gebruik kunnen maken van allerlei belastingontwijkingsconstructies zullen zij dat tarief effectief nooit betalen.’

Arnold Merkies, coördinator van Tax Justice Nederland: “Dat Nederland nu weer in de top staat van belastingparadijzen wereldwijd is beschamend. Dit bevestigt ons beeld dat de afgelopen kabinetten halve maatregelen tegen belastingontwijking hebben genomen. Hierdoor loopt niet alleen Nederland overheidsinkomsten mis, maar ook veel andere landen. Een nieuw kabinet moet de aanpak van belastingontwijking tot prioriteit maken en daarbij minder de oren laten hangen naar grote bedrijven die steeds maar weer pleiten voor meer belastingvoordelen”.

Weer 4e

Nederland staat voor de tweede keer op rij op plek 4. Vergeleken met de ranglijst uit 2019 is de score zelfs toegenomen van 78 naar 80 op een schaal van 100. Dat komt volgens de opstellers van de lijst doordat er nog steeds ingewikkelde belastingontwijkingsroutes bestaan (zoals via informeel kapitaal en royalty’s) die grote geldstromen blijven aantrekken. Daarnaast wordt ook gewezen op het lage effectieve belastingtarief, het gebrek aan transparantie en een agressief fiscaal verdragsbeleid. Ondanks nieuwe maatregelen bleek onlangs dat Uber nog steeds via Nederland belasting ontwijkt.