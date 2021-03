Personalia | EBBEN Partners en Eagle TradeVision gaan samenwerken

EBBEN Partners en Eagle TradeVision zijn per maart een business partnership aangegaan, wat betekent dat Jan Willem van Hunnik zich heeft aangesloten bij EBBEN als associate partner.

Jan Willem is gecertificeerd bedrijfsovername adviseur. Hij is een zeer ervaren bedrijfseconoom en gaat zijn expertise richten op het oplossen van vraagstukken rondom herstructureringen, ondernemingen in zwaar weer, fusies en overnames en onderzoek. Daarnaast blijft Jan Willem zich vanuit zijn eigen praktijk richten op corporate finance activiteiten. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan in verschillende senior functies bij diverse multinationals. Jan Willem heeft tientallen ondernemingen in diverse branches mogen begeleiden bij (internationale) herstructureringen, business valuations en financieringen.

Door samenwerking met Jan Willem kan EBBEN haar dienstverlening op het gebied van herstructurering, fusies en overnames en onderzoek versterken en uitbreiden.