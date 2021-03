PERSONALIA: Nascimento-Poelman nieuwe directeur Alfa Emmen

Margriet Nascimento-Poelman is per 15 maart de nieuwe directeur van het kantoor in Emmen van Alfa Accountants en Adviseurs.

Ze werkte bijna dertig jaar bij de Rabobank in Drenthe en koos in 2019 voor een tussenjaar. ‘Met haar achtergrond en ervaring moet zij een impuls gaan geven aan de bekendheid van Alfa in Zuidoost-Drenthe’, aldus het accountantskantoor. De begeleiding van ondernemers is haar passie, zegt Nascimento (52). ‘Bij de ondernemer en de uitdagingen waar hij of zij iedere dag voor staat.’ Meer duurzaam ondernemen is een van die uitdagingen en dat maakte dat ze voor Alfa koos: ‘Wat vooral de doorslag gaf, is waar Alfa voor staat en hoe de organisatie zich als duurzame accountantsorganisatie profileert in de markt. Alfa vindt people, planet en profit heel belangrijk. Dat sluit naadloos aan bij wat ik ook belangrijk vind. Alfa manifesteert zich met dat duurzaamheidsstandpunt heel nadrukkelijk in de maatschappij en is ook in staat klanten daarin mee te nemen. Daarin is Alfa een stap verder dan andere dienstverlenende organisaties in de sector.’

Ondernemers begeleiden

Nascimento kende Alfa al via het werk voor gezamenlijke klanten bij de Rabobank. In haar laatste functie was ze manager Grootzakelijk en Food & Agri. Na haar afscheid bezon ze zich met een loopbaanbegeleidingsbureau op de toekomst: ‘Die kwamen met een conclusie die ik eigenlijk al kende: dat ik op mijn best ben als ik ondernemers kan begeleiden.’

Onderdeel van haar ervaring is een studie verandermanagement. ‘Het continu in beweging zijn van organisaties vind ik heel interessant. Dat zag ik niet alleen terug in mijn eigen werkomgeving, maar ook bij de ondernemers voor wie je elke dag werkt. Ook straks bij Alfa.’ Het kantoor in Emmen telt negen collega’s die in direct contact staan met de vestiging van Alfa in Hoogeveen. Nascimento gaat nauw samenwerken met directievoorzitter Rudi Nijs, verantwoordelijk voor Emmen en Hoogeveen.