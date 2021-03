Van Ree breidt uit met Koster (Bodegraven)

Koster Accountants uit Bodegraven heeft zich aangesloten bij Van Ree Accountants. ‘Het is de gezamenlijke wens om de marktpositie vanuit Alphen aan den Rijn verder uit te bouwen met de inzet van de bestaande medewerkers.’

Van Ree telt 150 medewerkers, verdeeld over zeven vestigingen: in Alphen aan den Rijn, Barneveld, Geldermalsen, Leersum, Nieuwegein, Papendrecht en Zwolle. Het vier mensen tellende team en de klanten van Koster gaan over naar de Van Ree-vestiging in Alphen aan den Rijn. ‘Zowel voor onze medewerkers als voor de klanten was ik op zoek naar continuïteit op de middellange termijn. In Van Ree heb ik een kantoor gevonden dat dit kan bieden en dat qua organisatiecultuur goed aansluit op de cultuur die wij hebben’, aldus eigenaar Leo Koster (rechts op de foto, aan tafel met Van Ree-directeur Jaap Bergman).

Focus op mkb

Van Ree bedient cliënten in het onderwijs, de non-profitsector, vrije beroepen en het mkb; Koster richt zich met name op het mkb. Leo Koster blijft verbonden aan Van Ree. ‘De omvang van Van Ree Accountants maakt het beter mogelijk om te investeren in de kwaliteit en breedte van de dienstverlening, terwijl tegelijk de kleinschaligheid op de vestigingen een persoonlijke en klantgerichte samenwerking met klanten mogelijk maakt.’