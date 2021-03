Aanvraag TVL verplicht met minimaal eHerkenning niveau 3

Vanaf 12 april is het verplicht de Tegemoetkoming Vaste Lasten met eHerkenning niveau 3 of hoger aan te vragen, meldt de RVO. Dit geldt voor TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021. De uitvoeringsdienst verhoogt het niveau naar eigen zeggen om het aanvragen veiliger te maken.

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+. Je kunt met deze niveaus de aanvraag inzien en reageren op het vaststellingsverzoek. Vanaf 1 juli 2021 is ook voor deze periodes eH3 nodig. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets.

RVO: vervelend, maar noodzakelijk

De RVO geeft aan te beseffen dat daarmee een extra inspanning wordt gevraagd in een lastige tijd. Bovendien kost eH3 meer dan de niveaus 1, 2 en 2+. ‘Dat vinden we vervelend, maar het is helaas wel noodzakelijk. Wij leggen u graag zo goed mogelijk uit wat de verhoging van het inlogniveau voor u betekent en hoe u dit regelt.’

Om het niveau te verhogen en de machtiging aan te passen, neem je contact op met de huidige eHerkenningsleverancier, of je kiest een andere leverancier. Als jouw organisatie een beheermodule heeft, dan kan de machtigingenbeheerder de machtiging zelf aanpassen.

Vragen over het regelen van eH3? Neem dan contact op met een eHerkenningsleverancier.