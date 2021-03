Ondernemers: uitstel van lokale belastingen en geen lastenverzwaringen

Ondernemersorganisaties pleiten in een brief aan alle gemeenten voor langjarig en renteloos uitstel van lokale belastingen en géén lastenverzwaringen in 2022. Aanleiding voor het pleidooi is de stijging van de onroerendzaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden, die dit jaar gemiddeld 5,3 procent bedraagt. ‘Onverantwoord in deze coronatijd, waarin ondernemers vechten voor hun voortbestaan en al aankijken tegen een forse schuldenberg’, vindt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. De ondernemersvoorman heeft de brief samen met de regio’s van MKB-Nederland en VNO-NCW aan alle gemeenten gestuurd.

20 tot 30 procent stijging

Uit de onlangs gepubliceerde Atlas van de lokale lasten 2021 van het COELO blijkt dat er gemeenten zijn die de OZB voor ondernemers zelfs met 20 tot 30 procent laten stijgen. ‘Dat kán gewoon niet’, zegt Vonhof. Samen met de regio’s van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft hij alle wethouders Financiën in Nederland hierover aangeschreven. ‘Niet met een zure boodschap, maar om te vertellen wat nodig is voor herstel van hun lokale bedrijven én werkgelegenheid.’

Zwaarst getroffen sectoren

Tot de zwaarst door corona getroffen sectoren behoren de horeca, evenementensector, sport, cultuursector en detailhandel. ‘Allemaal sectoren die juist bepalend zijn voor aantrekkingskracht en leefbaarheid van een dorp of stad’, zo schrijven de ondernemersorganisaties in hun brief. Zij verwachten dat die bedrijven pas tegen 2024 weer van de crisis zijn hersteld.

Steun van Rijk

MKB-Nederland en VNO-NCW erkennen dat de financiële positie van veel gemeenten niet rooskleurig is. Daarom pleiten zij in hun recent uitgebrachte Ondernemersagenda voor herstel en groei voor meer geld van het Rijk naar gemeenten om structurele tekorten op te lossen.

49 keer verlaagd

Volgens het COELO zijn er van de 352 gemeenten in Nederland 49 die de OZB voor bedrijfspanden dit jaar juist hebben verlaagd. ‘Die krijgen vandaag van mij vandaag een dikke pluim’, aldus Vonhof.