Ketelaar Klip, Schuitema en Kroon bundelen hun krachten

Alfred Kroon en Jolanda Schulte van de Finfis groep hebben de kantoren van Ketelaar Klip Accountants & Belastingadviseurs en Administratiekantoor Schuitema overgenomen en gaan samen verder als Ketelaar Kroon Accountants & Belastingadviseurs. De aansluiting zorgt ervoor dat Ketelaar Kroon Accountants & Belastingadviseurs haar marktposities versterkt in de provincie Groningen. Vanuit drie vestigingen in Groningen, Stadskanaal en Veendam kunnen de 20 medewerkers hun klanten nog beter bedienen.

Onder het motto “betrokken, betrouwbaar en compleet” biedt Ketelaar Kroon Accountants & Belastingadviseurs een brede dienstverlening aan. Een goed team van ervaren medewerkers kunnen de ondernemer bijstaan bij alle operationele en strategische beslissingen. Tot de kerntaken behoren de accountancydiensten, het verzorgen van alle soorten belastingaangiften, salarisadministraties en advisering.

Ketelaar en Schuitema

De heren Ketelaar en Schuitema hebben hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voor hen is de tijd gekomen om de kantoren over te dragen. “In de vele gesprekken die wij met elkaar gevoerd hebben is het mij duidelijk geworden dat Alfred en Jolanda dezelfde klantbenadering hanteren en het kleinschalige blijven nastreven” zegt Hilco Ketelaar. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat met deze overdracht de dienstverlening aan de klant gewaarborgd is. Daarnaast blijf ik zelf ook nog enkele jaren actief aan het kantoor verbonden om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.” De heer Schuitema vult hem aan: “Voor mij geldt dat ik al wat eerder mijn pensioen heb bereikt. Toen ik op min of meer toevallige wijze Alfred vorig jaar tegen kwam ging het balletje snel rollen. Alfred en ik zijn in het verleden bij Deloitte collega’s geweest. We kenden elkaar dus al langer. Zijn aanpak en professionaliteit heeft mij altijd aangesproken. Het feit dat onze Patricia de relatie met de klanten blijft onderhouden maakt het dat ik mij sneller kan terugtrekken dan de heer Ketelaar.”

Alfred Kroon en Jolanda Schulte

Alfred en Jolanda zijn verheugd met de overnames. In een gesprek vatten zij de meest in het oog springende voordelen voor de klant als volgt samen: “meer expertise in huis, een groter kennisnetwerk, een stap vooruit in digitaliseren en ICT-ontwikkeling, krachtenbundeling: samen brengen we de klant en diens onderneming echt verder. Dat wij bij beide kantoren kunnen steunen op de zeer ervaren en deskundige medewerkers die een sterke relatie hebben met de klanten geeft ons een heel goed gevoel. We hebben er heel veel zin in!”

De website is te bereiken via www.ketelaar-kroon.nl