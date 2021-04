Accountantskantoor De Man bestaat 100 jaar

Donderdag viert het Alkmaarse accountantskantoor De Man dat het precies een eeuw bestaat. Dat is bijzonder, net als het feit dat de firma in 100 jaar tijd pas aan zijn derde directeur toe is.

De Man werd Baltus

Het kantoor werd in 1921 opgericht door ‘de heer De Man’, zoals de bedrijfswebsite vermeldt. Hij betrok al snel een pand aan het Kennemerpark in Alkmaar, waar het kantoor nog altijd gevestigd is. In 1947 droeg de oprichter het bedrijf over aan ‘de heer C.J. Baltus’ die zestig dienstjaren volmaakte bij de onderneming. Na zijn pensionering nam zijn zoon Cor Baltus, de huidige directeur, het in 2007 over. In het Noord-Hollands Dagblad komt hij naar aanleiding van het eeuwfeest aan het woord.

Middenkantoor

Op de vraag hoe het kantoor het zo lang heeft kunnen volhouden, antwoordt Baltus dat De Man altijd tussen de kleinen en de groten heeft gezeten. ‘Wij bestaan uit zo’n twaalf à dertien man. Wij kunnen 99 procent van wat de groten zoals PWC kunnen. Maar wij zijn klein genoeg voor direct en goed contact. We zijn niet zo kwetsbaar als de kleine kantoren die uit een of twee man bestaan.’ Over het stoffige imago van de accountant: ‘Het beeld bestaat nog uit het verleden van de stoffige boekhouder die ordners organiseert. Het is ook zo dat er nu een enorme vraag naar accountants is, maar weinig aanbod. Dat heeft ermee te maken dat het vak van accountant in een overgangssituatie zit. De opleiding wordt op dit moment opnieuw vorm gegeven. Dat is inderdaad ook niet zonder aanleiding. Het werk is meer dan bonnetjes controleren. Het gaat over tijdig inzien waar risico’s zitten. Het beeld van een grijzemuizenberoep is achterhaald.

Vertrouwenspersoon

Baltus herkent zich dus niet in de grijze muis voor wie hij door de buitenwacht soms wordt gehouden. Hij ziet zichzelf als een vertrouwenspersoon voor de klant op bijna elke denkbaar gebied. Maar hij is geen moralist. ‘Ik adviseer waar het wel goed gaat en waar het niet goed gaat. Een auto is het product met het slechtste rendement, maar wat als iemand zijn hele leven naar een Rolls-Roys heeft toe gewerkt? Als hij er nog tien jaar plezier van heeft? Dan moet-ie het doen. Ik kijk natuurlijk wel of hij nog andere uitgaven op stapel heeft. Het wordt wel op prijs gesteld dat je eerlijk en kritisch bent.’ Een wereld zonder accountants is chaos. ‘De accountant is er voor de klant, die zorgt ervoor dat de klant niet volledig overgeleverd is aan de fiscus. De fiscus kan niet controleren of de aangifte klopt. De fiscus heeft de eigen zaken niet eens op orde en te weinig mensen.’

Bron: Noord-Hollands Dagblad