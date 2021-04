Personalia | Credion Deventer-Zutphen breidt uit

Per 1 april 2021 is Jitske Boerkamp toegetreden als financieringsspecialist bij Credion Deventer-Zutphen.

‘Samen met Richard Buitink zal zij ondernemers in de regio voorzien van optimaal zakelijk financieringsadvies’, licht Credion de stap toe. ‘De markt voor zakelijke financieringen is volop in beweging. Ook in deze tijd zien we dat ondernemers hun ambities willen blijven waarmaken. Het werkgebied Deventer-Zutphen biedt volop kansen. Zowel voor het bedrijfsleven als voor Credion met haar maatwerkoplossingen.’

“Door de toenemende vraag naar financieringsadvies waren wij toe aan extra uitbreiding qua adviseurs. Met de komst van Jitske Boerkamp kunnen wij nog meer ondernemers adviseren en begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossingen”, aldus Richard Buitink.

Jitske Boerkamp

“In mijn zoektocht naar een nieuw zakelijk avontuur, heb ik Credion beter leren kennen en werd ik enthousiast over de wijze waarop zij ondernemers helpen om hun dromen waar te maken”, geeft Jitske aan. “Het persoonlijk begeleiden van ondernemers van A tot Z bij het invullen van hun financieringsbehoefte spreekt mij enorm aan. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest bij een bank waarbij ik volop ondernemers heb begeleid; zowel ondernemers in zwaar weer als startende ondernemers en bedrijven met groeiambities. Bij Credion geef ik hier graag een vervolg aan, maar dan met tal van financieringspartijen om samen mee te werken. Daarnaast heb ik de ambitie om ondernemers te ondersteunen met bedrijfskundig advies.”

Credion is een keten van ruim 50 over het land verspreide vestigingen, die over meer dan 100 verschillende bronnen van geld beschikken.

