TOZO-hoofdstuk uitgebreid in nota Verwachting accountantscontrole SiSa 2020

In de nota verwachting accountantscontrole SiSa 2020 wordt de controleprocedure voor de controlerend accountant toegelicht. In de definitieve versie is alleen het TOZO-hoofdstuk flink aangepast en uitgebreid.

Inleiding

Het hoofdstuk over de TOZO-controle begint nu met een algemene inleiding. ‘Hoewel de financiële verantwoording van gemeenten aan SZW verloopt via de vertrouwde SiSa-procedure en met toepassing van het baten-lastenstel, kunnen de specifieke omstandigheden met betrekking tot de Tozo soms tot onduidelijke situaties leiden. En daarmee kunnen bij gemeenten en hun accountants vragen ontstaan over de verantwoording van de uitvoering van de Tozo via SiSa. De accountant dient aan de geldende wet- en regelgeving van de Tozo te toetsen. Dit is de norm voor rechtmatigheid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan dit gecompliceerd zijn, omdat de norm niet duidelijk is. In dat geval is het belangrijk dat de gemeente:

een standpunt inneemt over haar interpretatie van de weten regelgeving;

de elementaire controles m.b.t. de casus heeft uitgevoerd en dit goed heeft gedocumenteerd;

inclusief de overwegingen die daarbij in acht zijn genomen over de wijze van verantwoording van de Tozo in de SiSa.

De accountant toetst de overwegingen en documentatie van de gemeente, legt dit goed vast in het controledossier (inclusief de onderbouwing van zijn oordeel) en mag bij de oordeelsvorming het voordeel van de twijfel aan de gemeente geven, vanuit de intentie van de Tozo regeling. Onder deze specifieke omstandigheden kan de accountant bij de Tozo regeling over deze casussen akkoord geven, dat wil zeggen dat er geen onrechtmatigheid gerapporteerd hoeft te worden in de Tabel met fouten en onzekerheden. Verder geldt dat bij meerdere onrechtmatigheden in een dossier, rekening wordt gehouden met de rangorde van onrechtmatigheden.’

Misbruikbestrijding

Niet of nauwelijks aangepast zijn de paragrafen over de aanvraagperiodes, de rechtmatigheidseisen, de bestuursverklaring, het urencriterium, de juiste toepassing volledige kalendermaanden en het recht op studiefinanciering (paragraaf 9.2 t/m 9.8). Paragraaf 9.9 en 9.10 zijn nieuw en gaan over voorliggende voorzieningen en vergunningen om een beroep of bedrijf uit te kunnen oefenen. De paragrafen over de identificatieplicht en de brutering terugvordering van een uitkering levensonderhoud (9.11 en 9.12) zijn weer vrijwel onveranderd, maar de paragraaf over het beleid ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik (9.13) is het uitgebreid met een stuk over het Inlichtingenbureau (IB) door het ministerie is gevraagd een informatieproduct te ontwikkelen voor de Tozoregeling. ‘Het product is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de controle van de aanvullende uitkering aan ondernemers. Van gemeenten wordt verwacht dat zij in aanvulling op het bestaande M&O beleid specifiek aandacht aan de Tozo besteden. Een gemeente die reeds beschikt over een goede opzet en een goed werkend M&O beleid, kan dit M&O beleid doortrekken naar de Tozo-regeling. Daarin zal dan wel extra aandacht nodig zijn voor specifieke risicofactoren en –afwegingen inzake de Tozo.’

Ook nieuw is de toevoeging: ‘Het kan voorkomen dat een gemeente de ontvangen IB-signalen over 2020 nog niet afgehandeld heeft, vóórdat zij de SiSabijlage opstelt en de accountantscontrole over dat verslagjaar afgerond is. Dit vanwege de aard en omvang van het aantal op te volgen IB-signalen. De opvolging en verantwoording over de in 2020 niet afgehandelde IB-signalen, schuift dan door naar de verantwoording over 2021. Hierdoor ontstaat geen onzekerheid of fout in de verantwoording over 2020 om de reden dat een IBsignaal nog niet zou zijn opgepakt of is afgehandeld, mits er sprake is van een toereikend M&O beleid, inclusief controleplan dat is gericht op de opvolging van de IB-signalen. De accountant beoordeelt als onderdeel van de jaarrekening controle de opzet, bestaan en werking hiervan door voor geselecteerde posten na te gaan in hoeverre opvolging van de IB-signalen in overeenstemming is met het uitgewerkte Tozo M&O beleid en het controleplan. Op basis hiervan vormt de accountant een oordeel of de gemeente voldoende inspanningen levert ter opvolging van de IB-signalen vanuit een planmatige aanpak en hierover zal de accountant rapporteren in het accountantsverslag.’

Paragraaf 9.16 is toegevoegd en gaat over het niet tijdig kunnen verwerken van aanvragen. Hetzelfde geldt voor paragraaf 9.18: Verantwoording en vaststelling rijksvergoeding bij SiSa tussen medeoverheden.

