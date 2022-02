Webinar over SiSa en accountantscontrole Tozo 2021

Wat is nieuw in de Nota van Verwachtingen SiSa 2021 m.b.t. de Tozo? Welke vragen hebben veel gemeenten over het invullen de SiSa bijlage 2021 en de accountantscontrole? Ook is er aandacht voor nieuwe vragen over de accountantscontrole Tozo 2021, zoals over de controles uit 2020 die zijn doorgeschoven naar 2021. Wie zulke vragen graag in dit webinar beantwoord krijgt, kan ze voor woensdag 2 maart mailen naar hgdeboer@minszw.nl.