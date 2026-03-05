Foutenmarge overheid verruimd naar 2 procent

Gemeenten en provincies krijgen vanaf de controle over verslagjaar 2025 te maken met aangepaste regels voor de accountantscontrole van rijksuitkeringen. De belangrijkste wijziging is dat de goedkeuringstolerantie voor fouten en onzekerheden in de jaarrekening wordt verhoogd naar 2 procent.

Dat staat in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2025. De nota beschrijft hoe accountants moeten controleren of gemeenten en provincies rijksgeld rechtmatig en correct besteden.

Nieuwe tolerantie

De verhoging van de goedkeuringstolerantie is de belangrijkste wijziging ten opzichte van eerdere jaren. Volgens de nieuwe regels geldt een foutmarge van 2 procent voor zowel fouten als onzekerheden in de jaarrekening, inclusief de bijbehorende SiSa-bijlage met informatie over specifieke uitkeringen.

De wijziging volgt uit aanpassingen in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De nieuwe grens geldt voor zowel de volledige jaarrekening als de verantwoording van rijksuitkeringen.

Extra controles

Hoewel de algemene foutmarge wordt verruimd, blijven accountants verplicht om specifieke controles uit te voeren bij rijksuitkeringen. Zo moeten zij voor elke regeling een risicoanalyse uitvoeren en bij grotere bedragen een deelwaarneming doen: een inhoudelijke controle van minimaal één afzonderlijke transactie. Dat is verplicht wanneer een specifieke uitkering in een jaar minimaal €125.000 bedraagt.

De accountant controleert daarbij onder meer of betalingen correct zijn berekend, op het juiste moment zijn verantwoord en daadwerkelijk betrekking hebben op geleverde prestaties. Ook wordt beoordeeld of subsidies rechtmatig zijn verstrekt en niet in strijd zijn met de regels over misbruik of oneigenlijk gebruik.

Negen criteria

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid moeten accountants negen criteria toepassen. Die gaan onder meer over de juiste berekening van bedragen, het tijdstip van betaling, de ontvangst van goederen of diensten en de vraag of betalingen aan de juiste partij zijn gedaan. Ook moet worden nagegaan of de uitgaven binnen de goedgekeurde begroting passen en of ze voldoen aan alle voorwaarden uit wet- en regelgeving.

Veranderende rol accountant

Sinds de jaarrekening over 2023 is de rol van accountants bij gemeenten enigszins veranderd. Zij geven voortaan alleen nog een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Een uitzondering geldt voor rijksuitkeringen: daarvoor moet de accountant nog steeds een rechtmatigheidsoordeel afgeven over de baten, lasten en balansmutaties die met deze uitkeringen samenhangen.

Fouten rapporteren

Als accountants fouten of onzekerheden ontdekken die boven bepaalde grenzen uitkomen, moeten zij die melden in een speciale tabel in hun verslag van bevindingen. De rapportagegrenzen variëren van €12.500 bij kleine uitkeringen tot €125.000 bij grotere bedragen. Ook kwalitatieve bevindingen moeten altijd worden vermeld.

Staatssteun

De nota wijst accountants bovendien op het risico van ongeoorloofde staatssteun. Wanneer gemeenten geld uit een rijksuitkering doorgeven aan bedrijven of instellingen, moet worden beoordeeld of dit als staatssteun kan worden gezien volgens Europese regels. De gemeente moet die beoordeling uitvoeren, maar de accountant moet controleren of dat onderzoek daadwerkelijk is gedaan en correct is vastgelegd.

